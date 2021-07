Tajemnica złotego Apple Watcha

Od samego początku szefowie firmy zdawali sobie sprawę z potencjału drzemiącego w segmencie luksusowych gadżetów. Zaoferowali zatem również modele w kopercie z 18-karatowego złota. Niestety, Apple Watch w takim wydaniu nie znalazł wielkiej liczby nabywców, a powodem mogła być cena – 10 000 dolarów za sztukę.

Błąd naprawiono w modelu Apple Watch Series 2: kosztowne złoto zastąpiono nieco tańszą ceramiką.

Tymczasem, według informacji podanej w serwisie Twitter przez zbierającego prototypy sprzętu użytkownika DongleBookPro, koncern Apple przygotował ceramiczną wersję gadżetu już w 2014 roku. Mogła być ona już wtedy sprzedawana zamiast wersji „gold".

Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0)



Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO