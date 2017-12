Tango i 3320 - nowe komórki MyPhone

myPhone 3320 to tradycyjny, poręczny telefon komórkowy o prostej konstrukcji. Został wyposażony w kolorowy ekran o wielkości 1.77'', duże i czytelne ikony, przejrzystą czcionkę i intuicyjne menu. Wygodę zwiększają sporych rozmiarów klawisze oraz pojemna bateria litowo-jonowa, która na jednym ładowaniu zapewnia do 9 dni działania telefonu w trybie czuwania lub wiele godzin ciągłych rozmów.

3320 jest wyposażony w tryb głośnomówiący oraz Dual SIM, dzięki czemu bez problemu można korzystać z dwóch numerów na jednym urządzeniu jednocześnie. Użytkownicy będą mogli również skorzystać z wbudowanej latarki LED, podłączyć słuchawki i posłuchać radia lub plików MP3, które można przechowywać na karcie microSD. Telefon posiada też Bluetooth umożliwiający podłączenie zestawu słuchawkowego lub transmisję danych pomiędzy innymi urządzeniami, a także aparat VGA pozwalający zachować na dłużej ważne momenty i treści. myPhone 3320 dostępny jest w czarnej wersji kolorystycznej, w cenie 59 zł.

myPhone Tango to model z klapką, która zapewnia nie tylko ochronę ekranu, lecz też łatwość obsługi urządzenia. Dzięki niej, przez otwarcie/zamknięcie, możliwe jest odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych. Co ciekawe telefon wyposażono w dwa niezależne ekrany - główny, kolorowy wyświetlacz 2,4'', który zapewnia przejrzysty i wyraźny obraz oraz dostęp do menu, a także drugi 1.77'' znajdujący się na wierzchu obudowy, który dostarcza najważniejszych informacji o nieodebranych połączeniach, smsach czy godzinie, bez konieczności otwierania klapki.

Ponadto, model posiada dostęp do sieci 3G, dzięki czemu możliwe jest bezprzewodowe łączenie się z internetem. W efekcie można korzystać z ulubionych aktywności w sieci i poczty elektronicznej oraz wysyłać i odbierać MMSy. Wbudowany aparat 2 Mpx pozwala wykonywać i zapisywać zdjęcia w telefonie.

Dodatkowym plusem jest wymienna bateria zapewniająca długie działanie myPhone Tango. Model wyposażony jest również w wiele innych przydanych funkcji m.in.: fotokontakty, tryb głośnomówiący, przycisk funkcyjny SOS, Bluetooth, Dual SIM oraz radio FM. myPhone Tango z klapką dostępny jest w czarno-srebrnej wersji kolorystycznej, w cenie 199 zł.