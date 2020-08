Technologia rozpoznawania twarzy irytuje brytyjski rząd

Przekraczanie granic

Brytyjska policja posłużyła się technologią rozpoznawania twarzy do odnalezienia osób nielegalnie przebywających na terenie stadionu Cardiff City. Zdarzenie miało miejsce 12 stycznia 2020 roku. Wykorzystanie kamer z funkcją rozpoznawania twarzy pomogło odnaleźć te osoby, którym zabroniono następnie gry w piłkę nożną, aby nie zakłócały porządku. Krytycy argumentowali, że szkodliwość społeczna czynu była na tyle niska, że ingerowanie w przestrzeń osobistą poprzez zastosowanie rozpoznawania twarzy było przekroczeniem granic. Według sceptyków, metoda szukania sprawców z użyciem sztucznej inteligencji jest inwazyjna i dyskryminująca, a taka ingerencja w swobody obywatelskie łamie podstawowe prawa człowieka.

Decyzja sądu

Zwolennicy prywatności w Wielkiej Brytanii twierdzą, że zwyciężyli, ponieważ sąd apelacyjny orzekł wczoraj (12 sierpnia br.), że policja, która używa rozpoznawania twarzy w tym kraju, narusza podstawowe przepisy obowiązujące na terenie Wielkiej Brytanii.

Policja w Południowej Walii zaczęła próbnie korzystać z automatycznego rozpoznawania twarzy w 2017 r., wdrażając jawnie system AFR Locate np. podczas meczów piłki nożnej. Policja porównywała pozyskane w ten sposób skany ze stadionu z bazą osób poszukiwanych i notowanych, aby w taki sposób ułatwić sobie pracę i szybciej zidentyfikować oraz odnaleźć sprawców przestępstw, osoby z nakazem stawienia się przed sądem czy podejrzanych o popełnienie karanych czynów.

Sąd orzekł, że mimo słuszności niektórych zatrzymań, policja ma za dużo swobody w decydowaniu, kto może zostać wpisany do bazy osób pozostających pod nadzorem policji, a nawet funkcjonowanie takiego zbioru danych nie jest do końca jasne i każdy posterunek działa według własnych ustaleń. Te nieścisłości skłoniły sąd do wydania orzeczenia o ukróceniu posługiwania się sztuczną inteligencją.

Ważne orzeczenie

„Za dużo swobody pozostawia się funkcjonariuszom policji” – orzekł sąd. „Nie jest jasne, kto może zostać umieszczony na liście obserwowanych i podejrzanych, ani nie jest jasne, czy istnieją kryteria określające, gdzie można rozmieścić AFR”. Sąd dodał też, że policja nie zbadała w wystarczającym stopniu, czy używane oprogramowanie wykazywało zasadne uprzedzenia rasowe lub płciowe i czy nie prezentowało przypadkiem wyników fałszywie dodatnich, bazując na stereotypach.

Orzeczenie nie zakazało całkowicie korzystania z technologii rozpoznawania twarzy w Wielkiej Brytanii, ale zawęża i doprecyzowuje zakres dozwolonych czynności wykonywanych przez organy ścigania.

fot. Publicdomainpictures