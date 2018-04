Tegoroczny iPhone tańszy niż Huawei P20

Tegoroczny iPhone, jakkolwiek będzie się nazywał, ma w podstawowej wersji zostać wyposażony w 5,8-calowy panel OLED, taki sam jak ubiegłoroczna edycja. Oprócz niego, będzie dostępna także większa wersja, z ekranem o przekątnej 6,5 cala, również wykonanym w technologii OLED i najtańsza odmiana z wyświetlaczem TFT.

To właśnie najniższy rangą model może okazać się najciekawszy. Ostatnie doniesienia wskazują, że będzie on kosztował około 550 dolarów, czyli w przeliczeniu około 1900 złotych. Nawet jeśli doliczymy do tego polskie podatki, cena wciąż będzie zaskakująco atrakcyjna, nawet jeśli porównamy do chińskiej konkurencji.

Jeśli powyższe doniesienia okażą się być prawdą, Apple może zaprezentować prawdziwy hit, który zrobi furorę w sklepach i salonach operatorów.