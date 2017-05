Telewizor i smartfon - idealnie dobrana para

Wybieraj i oglądaj

Piątkowy wieczór. Siedzisz w fotelu i chcesz włączyć kolejny odcinek ulubionego serialu. Pilot? Oczywiście gdzieś się zawieruszył. Smartfon - on jak zawsze jest w zasięgu ręki. Jak to wykorzystać? Telewizorem Samsung możesz swobodnie sterować z poziomu aplikacji Smart View (iOS i Android) na swoim smartfonie. Wystarczy połączyć urządzenia za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi. Dzięki temu nie tylko zmienisz podstawowe ustawienia telewizora, ale także zyskasz dostęp do treści i aplikacji dostępnych w ramach Samsung Smart TV.

Interfejs aplikacji jest spójny z interfejsem Smart Hub - platformy, z której dotychczas korzystałeś w telewizorze Samsung. Co więcej nie musisz przerywać seansu, aby przejrzeć listę multimediów czy uruchomić kolejny film - robiąc to z poziomu smartfona, menu wyboru będzie widoczne tylko na urządzeniu mobilnym. Dzięki temu przejście do kolejnego odcinka serialu jest jeszcze łatwiejsze.

Użytkownicy smartfonów Samsung zyskują dodatkowe możliwości. W najwyższych modelach telewizorów mogą m.in. sklonować obraz z telewizora i kontynuować oglądanie na urządzeniu mobilnym. Ta funkcja przydaje się szczególnie, gdy np. w trakcie meczu trzeba odebrać pizzę czy przygotować kolejną porcję przekąsek - nie umknie nam żaden ważny moment.

Nowy wymiar wspomnień

Wysokiej jakości zdjęcie wyświetlone na ekranie telewizora zapewnia zupełnie inne wrażenie - pełna paleta kolorów, wysoka szczegółowość i duży format dostarczają jeszcze więcej emocji. Wspomnienia nabierają zupełnie nowego wymiaru. Niezależnie od tego czy relaksujesz się na kanapie, czy nieoczekiwanie wpadają znajomi - każdy moment jest dobry, żeby wrócić do ulubionych zdjęć. Dzięki płynnej współpracy między domowymi urządzeniami szybko i łatwo rozpoczniesz pokaz fotografii, bez konieczności zgrywania plików na dysk czy laptopa. Korzystając z aplikacji Smart View, fotografie wyświetlane będą w telewizorze bezpośrednio z galerii smartfona.

Zasłuchani

Jeśli na co dzień korzystasz z urządzeń audio od Samsunga, takich jak głośniki Multiroom, koniecznie wypróbuj aplikację Samsung Multiroom na smartfona. Dzięki niej szybko i łatwo włączysz ulubioną muzykę. Aplikacja umożliwia także sterowanie poziomem głośności i podstawowymi ustawieniami dźwięku. Dzięki temu, że urządzenia pracują w ramach domowej sieci Wi-Fi, użytkownicy mogą nie tylko uruchamiać muzykę ze smartfona, ale także korzystać z popularnych aplikacji, takich jak Deezer, Spotify czy słuchać radia. Wysokiej jakości przestrzenny dźwięk sprawdzi się zarówno podczas wieczornego relaksu, szalonej imprezy, czy - w połączeniu z telewizorem - w trakcie filmowego wieczoru.

Bezpłatne aplikacje Samsung Smart View i Multiroom dostępne są na smartfony z systemem Android i iOS.