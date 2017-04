Telewizory Samsung QLED TV dostępne w przedsprzedaży

Najnowsza linia telewizorów Samsung QLED TV już niebawem trafi do oficjalnej sprzedaży. Tymczasem widzowie, którzy nie mogą się doczekać domowej rozrywki w najlepszym wydaniu już teraz mogą kupić wybrane modele QLED TV w przedsprzedaży. Odwiedzając Samsung Brand Store można nie tylko zobaczyć i przetestować nowe telewizory, ale także poznać ich pełną funkcjonalność.

Modele dostępne w przedsprzedaży to QLED TV Q8C (55"), QLED TV Q7F (55"), QLED TV Q8C (65") i QLED TV Q7F (65"). W ramach tej specjalnej oferty użytkownicy otrzymują dodatkowe korzyści. Obejmują one m.in. usługę bezpłatnego transportu i instalacji oraz rozszerzoną do pięciu lat gwarancję. Dodatkowo, przy zakupie nowego telewizora klienci otrzymają w pakiecie oryginalne mocowanie ścienne Samsung.

Trzy razy „Q"

Pod pojęciem Q Picture kryje się wszystko to, co składa się na jakość obrazu. Za sprawą nowej technologii Quantum Dot, QLED TV to pierwsze na rynku telewizory, które zapewniają 100% natężenia koloru, niezależnie od poziomu jasności obrazu - barwy są nasycone, intensywne i rzeczywiste. Dzięki zastosowaniu technologii HDR 1500 obraz wyróżnia się szczegółowością i idealnym kontrastem zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.

Q Smart oznacza łatwiejszą obsługę oraz szybki i wygodny dostęp do zasobów Smart TV. Wśród nowości znajdziemy m.in. pilot, który umożliwia sterowanie nie tylko telewizorem, ale także większością podłączonych do niego urządzeń (soundbar, odtwarzacz Blu-ray, konsola). Dzięki aplikacji Smart View, której nowy interfejs przypomina teraz ten, znany z telewizorów Smart Hub, można jeszcze szybciej przeglądać ulubione aplikacje, a także uruchamiać je bezpośrednio z poziomu smartfona - to szybkie i wygodne. Dostęp do ustawień QLED TV, dodatkowych urządzeń podłączonych do telewizora czy aplikacji VoD, muzyki i gier widzowie zyskają za pośrednictwem lubianego interfejsu Smart Hub, który został odświeżony.

Q Style to detale, które sprawiają, że QLED TV będzie prawdziwą ozdobą każdego wnętrza. Teraz możemy zdecydować, czy powiesić telewizor niczym obraz, płasko przy samej ścianie, czy ustawić na specjalnie zaprojektowanym stojaku. W jednym i drugim przypadku zyskujemy zupełnie nowe możliwości w zakresie aranżacji domowego salonu. Invisible Connection, czyli niewidoczne połącznie, to jeden, praktycznie przezroczysty przewód optyczny, który w połączeniu z modułem One Connect pozwoli podpiąć wszystkie dodatkowe urządzenia - koniec z plątaniną przewodów wokół telewizora.

Dostępne w przedsprzedaży telewizory QLED TV można zobaczyć w salonach Samsung Brand Store.