Ten chip „ma nosa" do chemikaliów

Sztuczna inteligencja mimo swoich ogromnych możliwości nadal nie jest dostatecznie rozwinięta w kilku obszarach. Należą do nich m.in. zmysły, szczególnie zmysł węchu. Bardzo trudno jest nauczyć maszynę, by czuła zapachy. Nie powstrzymuje to jednak naukowców przed podejmowaniem kolejnych prób w tym kierunku.

Intel stworzył chip wykorzystujący sztuczną inteligencję, który wyposażony został w wysoce wrażliwe czujniki. Loihi – bo tak nazwano neuromorficzny chip – nauczono przetwarzania danych z czujników analogicznie do tego, jak czynią to ludzki mózg i nos. Algorytm, którym posługuje się chip Intela, wzorowany jest po prostu na obwodzie węchowym mózgu.

Badacze Intela przygotowali warunki, które umożliwiają nauczenie maszyny identyfikowania składu chemicznego 10 substancji określanych jako niebezpieczne. W efekcie chip rozpoznaje m.in. narkotyki czy materiały wybuchowe.

Loihi posiada 72 chemiczne sensory, które są wrażliwe np. na amoniak, metan i aceton. Układ prawidłowo podporządkowuje zapachy poszczególnych substancji nawet wtedy, gdy w powietrzu utrzymują się inne intensywne wonie. Podczas testów chip katalogował je odpowiednio już za pierwszym razem.

W przyszłości układy scalone dzięki wykorzystywaniu tego typu możliwości mają stawać się „elektronicznymi nosami", które prawidłowo rozpoznają niewyczuwalną przez ludzi woń niebezpiecznych substancji, a nawet... chorób.

fot. Intel