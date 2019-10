Test tabletu piórkowego Wacom Intuos

Tablet graficzny można wykorzystywać do rysowania, jeszcze lepiej jednak sprawdza się przy obróbce fotografii, może też służyć jako paleta dla malarzy XXI wieku. Jego rolę doceni każdy, kto zajmuje się szeroko pojętą grafiką.

Na początek – znakomity!

Mały WACOM Intuos S CTL-4100WLK to idealne urządzenie dla tych, którzy chcą się zająć grafiką, a jeszcze nie pracowali z urządzeniami tego typu. Ma prawie wszystkie cechy swoich większych braci, a kosztuje niewiele. Umożliwia efektowne (i efektywne)„machanie” po cyfrowym płótnie, pozwalając nam poczuć się niczym Michał Anioł pod sklepieniem Kaplicy Sykstyńskiej.

Szybko rozwijająca się technologia sprawiła, że model CTL-4100WLK jest dużo lepszy od swojego poprzednika: modelu CTL490DW. W najnowszej edycji do dyspozycji mamy aż 4096 poziomów siły nacisku (we wcześniejszej wersji było ich „tylko” 2048) – i to się czuje. Tablet jest wygodny, można go przenieść nawet w niewielkiej damskiej torebce lub w kieszeni męskiej bluzy. Do komputera podłączymy go przez USB lub za pomocą Bluetootha.

Intuos S zajmuje niewiele przestrzeni biurkowej i cechuje go duża estetyka wykonania. Zagłębienie na odłożone pióro zaprojektowano jako miejsce dla użytecznych przycisków. Cztery guziki ExpressKeys można łatwo przypisać do najczęściej używanych funkcji programu graficznego, z którego akurat korzystamy.

Wacom zadbał też o to, żeby przyszłych artystów wyposażyć w odpowiednie narzędzia cyfrowe, jeśli takich nie posiadają. Po zarejestrowaniu produktu mamy możliwość bezpłatnego pobrania dwóch wybranych aplikacji graficznych: Clip Studio Paint PRO, Corel Painter Essentials lub Corel AfterShot Pro.

Małe wady

Niewielki rozmiar tabletu bywa też uciążliwy. Jeśli ktoś już ma wprawę w tworzeniu grafiki komputerowej i korzysta ze sporego, profesjonalnego monitora, odczuje ograniczenia spowodowane niewielkim (152x95 mm) obszarem roboczym Intuosa S. Da się to zauważyć szczególnie w pracy na dwóch monitorach. Jednakże „plusy dodatnie” przewyższają znacząco „plusy ujemne”. W takiej cenie niczego lepszego nie kupimy.

Estetyka, wykonanie, komfort użytkowania

Tablet wykonany jest z wysokiej jakości plastiku, w górnej części urządzenia znajduje się uchwyt na cyfrowe pióro dla prawo- i leworęcznych, niewymagające baterii, posiadające wbudowany schowek na dodatkowe trzy wkłady.

Urządzenie jest bardzo wygodne, niewielkie, przeznaczone raczej dla mniej zaawansowanych grafików. Znakomicie sprawdza się przy obróbce fotografii, całkiem dobrze radzi sobie z wektorami, jest świetnym wsparciem w pracy DTP-owca jako dodatkowe, choć czasami niezbędne narzędzie.

Dane techniczne:

bateria litowo-jonowa,

czas ładowania: do 3,5 godz.,

czas nieprzerwanej pracy: 15 godz.,

złącza USB,

Bluetooth 4.0,

4 przyciski programowalne ExpressKeys,

rozdzielczość 2540 Ipi,

pióro Pen 4K, bezbateryjne, bezprzewodowe,

4096 poziomów nacisku,

2 przełączniki,

dokładność: ±0,25 mm (w środku),

obszar roboczy: 152x95 mm,

Windows 7/8/10,

wymiary: 200x160x8,8 mm,

waga: 250 g.

Producent daje dwuletnią gwarancję na sprzęt. Jego orientacyjna cena to 380 zł.

Test na podstawie sprzętu dostarczonego przez Wacom, tabletygraficzne.pl

fot. Wacom