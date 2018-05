The Crew 2 – zamknięte beta testy

W trakcie zamkniętej bety, gracze będą mogli rozegrać pierwszy poziom systemu postępów, rywalizując w wyścigach we wszystkich czterech dyscyplinach - Street Race, Rally Raid, Powerboat i Aerobatics. Całość rozgrywać się będzie we w pełni odtworzonych Stanach Zjednoczonych, na lądzie, wodzie i w powietrzu. Aby stworzyć pełne adrenaliny starcia, gracze mogą użyć funkcji Fast-Fav i natychmiast przełączyć typ pojazdu, w zależności od terenu, na którym się znajdą - mogą przelecieć samolotem pod mostem Golden Gate w San Francisco i przełączyć na łódź za jednym naciśnięciem przycisku.

Wyprodukowane przez Ubisoft Ivory Tower, studio z siedzibą w Lyonie, we Francji, The Crew 2 pozwoli graczom poczuć emocje związane z amerykańskimi sportami motorowymi, we w pełni odtworzonych Stanach Zjednoczonych. Ogromny świat gry przesuwa granice możliwości i pozwala graczom i fanom otwartych światów sprawdzić umiejętności solo lub ze znajomymi, w niekończącej się rywalizacji i eksploracji. Od wybrzeża do wybrzeża, kierowcy odkrywać będą Amerykę i rywalizować o tytuł największego czempiona sportów motorowych, jednocześnie kolekcjonując egzotyczne samochody, motocykle, łodzie i samoloty oraz dominując na scenie sportów motorowych na lądzie, wodzie i w powietrzu. Inspirację czerpać będą z czterech rodzin sportów motorowych: wyścigów ulicznych, terenowych, zawodowych i freestylowych. Dostępnych będzie też mnóstwo opcji i liczne rodzaje pojazdów.