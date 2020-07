Thunderbolt 4 na oficjalnej prezentacji Intela

Rozbudowa

Intel ujawnił szczegóły na temat specyfikacji najnowszej odsłony serii Thunderbolt. Rozwijany od 2010 roku projekt pojawi się w wersji oznaczonej cyfrą 4. Ta odsłona interfejsu przynosi istotne zmiany przy jednoczesnym zachowaniu tego, co najlepsze z poprzednich wersji. Thunderbolt 4 jest bardziej rozbudowany i uniwersalny niż jego poprzednicy, ale przesyłanie danych oraz wideo pozostał w nim taki jak w wersji poprzedniej - do 40 Gb/s.

Aktualizacje

W Thunderbolt 4 wprowadzono kilka udogodnień. Jest on zgodny z USB4 oraz kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami i akcesoriami, które można było wykorzystać do pracy z Thunderboltem 3 oraz USB 3.1 i nowszym. Specyfikacja zgodna jest także ze standardami DisplayPort i PCIe.

Dodatkowo, po raz pierwszy w przypadku interfejsów Intela, będzie możliwa obsługa stacji dokujących z maksymalnie czterema portami Thunderbolt. Kable wykorzystywane do pracy z Thunderbolt 4 będą miały długość 0,2, 0,8 i 2 m, a z czasem także 5 i 50 m.

Intel podkreśla, że Thunderbolt 4 opiera się na sprawdzonych metodach działania stosowanych w Thunderbolt 3 a jednocześnie ma większą wygodę użytkowania, jest bardziej uniwersalny i szybki. Wspiera obsługę dwóch monitorów 4K lub jednego 8K oraz pozwala na przyłączanie do urządzeń pamięci masowych o prędkości odczytu nawet do 3000 MB/s (w przypadku PCIe o przepustowości 32 GB/s).

Integracja

Według Intela interfejs Thunderbolt 4 będzie zgodny ze specyfikacją platformy Tiger Lake. Oba urządzenia pojawią się w tym roku w sprzedaży. Procesory do komputerów przenośnych zadebiutują razem z interfejsem, a integracja będzie związana z kontrolerem z serii Maple Ridge 8000.

Komputer, który będzie hostował wspierane przez Thunderbolt 4 stacje dokujące, będzie musiał przy tym obsługiwać wybudzanie z uśpienia w czasie podpięcia urządzenia do stacji. Systemy pracujące z wykorzystaniem interfejsu będą musiały wspierać ładowanie na jednym z portów, natomiast producenci, którzy będą chcieli zaimplementować nową odsłonę Thunderbolta, będą zobligowani do umożliwienia bezpośredniego dostępu do pamięci na bazie VT-d dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania.

fot. Intel