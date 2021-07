TikTok nie pozwoli na reklamowanie kryptowalut

Reguły napisane od nowa

TikTok zaktualizował regulamin i ostatecznie zabronił użytkownikom serwisu promować jakiekolwiek usługi finansowe. Platforma nie pozwoli m.in. na reklamowanie mechanizmu typu „kup i zapłać później" i namawianie do kupowania akcji albo kryptowalut. TikTok uzasadnia, że serwis często zostaje wykorzystywany w ten sposób do oszust finansowych.

Reklamowanie kryptowalut poprzez TikToka było dotychczas popularną praktyką. Firmy zarządzające platformami do inwestycji w cyfrowe środki często płaciły influencerom, by ci przedstawili je jako sposób na szybki, łatwy i duży zarobek. Skutkowało to kupowaniem przez młodych inwestorów, zachęconych reklamami na TikToku, m.in. bitcoinów i dogecoinów; to przekładało się na zyski platform inwestycyjnych.

Nie narazić się Chinom

Prawdziwy powód decyzji platformy może być jednak inny niż troska o dobro użytkowników. Niedawno chiński rząd rozpoczął walkę z kryptowalutami, zmuszając „górników" do zamknięcia swoich przedsięwzięć i naciskając na banki oraz strony internetowe, by te zaprzestały akceptowania płatności z wykorzystaniem kryptowalut. Wcześniej Państwo Środka odpowiadało za niemal 70% światowej produkcji bitcoinów. Administracja tłumaczy działania „niepokojem w związku z sytuacją klimatyczną". Niewykluczone, że TikTok postanowił zapobiegawczo uniemożliwić użytkownikom promowanie kryptowalut poprzez swoją platformę nie chcąc narazić się chińskiemu rządowi.

fot. Pixabay