To będzie rok streamingu

Według raportu firmy Apptopia w pierwszych 3 miesiącach br. użytkownicy platform streamingowych najbardziej interesowali się serwisem YouTube Kids.

W dokumencie zatytułowanym „2020: The Year of Streaming" opisano wyniki badań przeprowadzonych od stycznia do marca br. Sprawdzano przy tym zaangażowanie użytkowników różnych platform strumieniowania wideo. Ogółem zebrano informacje na temat 35 serwisów; dotyczyły one ilości transmitowanych danych, czasu poświęconego poszczególnym usługodawcom, liczby pobrań aplikacji do służących do oglądania filmów itp.

Pod względem czasu spędzonego w serwisie najlepiej wypadł YouTube Kids, który pokonał pozostałe 34 portale (w tym Netflix, Twitch, Prime Video Amazon, Hulu, Disney+, a nawet macierzystą platformę YouTube). Jednocześnie aplikacja YouTube Kids nie jest wcale najchętniej pobieranym oprogramowaniem do oglądania filmów, choć zaobserwowano znaczną liczbę nowych instalacji (24,6 mln). Lepsze okazały się: Netflix (59,1 mln pobrań), YouTube (39,4 mln) i Prime Video (27,1 mln).

Dane zebrane przez Apptopię pokazują, że nastąpił ok. 30-procentowy wzrost strumieniowania we wszystkich aplikacjach opisanych w raporcie. Jako najważniejszy powód wydłużonego czasu oglądania wideo i wzrostu liczby pobranych aplikacji wskazuje się pandemię koronawirusa, która doprowadziła do czasowego zamknięcia szkół.

