Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – zawartość 3. Roku

Tym razem oddział Rainbow zmierzy się z zupełnie nowym zagrożeniem - nieznana epidemia zaatakowała niewielkie miasteczko Truth or Consequences w Nowym Meksyku. Niebezpieczeństwo jest tak wysokie, że władze poddały kwarantannie wszystkich mieszkańców - zarówno cywile jak i żołnierze są uwięzieni. Nie mając wyjścia, oddział Rainbow prosi o pomoc najlepszych specjalistów od zagrożeń biologicznych, działających obecnie w światowej elicie jednostek antyterrorystycznych.

Pochodzący z Francji i Rosji, ci specjaliści działający w obszarach zagrożenia, są ekspertami w wojnie biologicznej i weteranami licznych konfliktów, w których używano broni biochemicznej. Są jedyną szansą dla Rainbow Six w walce z niebezpieczeństwami czyhającymi w strefie kwarantanny.

Outbreak, zupełnie nowe, czterotygodniowe wydarzenie współpracy

W Outbreak, pierwszym sezonowym wydarzeniu w Rainbow Six Siege, gracze wybiorą najlepszą drużynę trzech operatorów i wejdą do zniszczonego miasteczka Truth or Consequences, aby zneutralizować zagrożenie. Zespół Rainbow zmierzy się z czymś, czego nigdy wcześniej nie widziano. Opancerzone potwory przeniosą walkę i model zniszczenia na zupełnie nowy poziom. Gracze będą zmuszeni do odnalezienia nowych sposobów na wykorzystanie swojego arsenału przeciwko wrogowi, który nie korzysta z osłon i od razu przechodzi do walki w zwarciu.

Operacja Chimera będzie dostępna na TTS od 19 lutego, a na wszystkich platformach od 6 marca, a Outbreak będzie grywalny na PC od drugiego dnia Operacji Chimera TTS, 20 lutego. Następnie będzie dostępny na wszystkich platformach, od 6 marca do 3 kwietnia włącznie.