Tracer GAMEZONE - nowa myszka i klawiatura

Kaaos to pełnowymiarowa klawiatura, wyposażona w klawisze membranowe i mechanizm Piston Shaft, który zapewnia płynność nacisku identyczną dla każdego klawisza. Dziesięć multimedialnych przycisków ułatwia moderowanie poziomem głośności oraz zarządzaniem najpopularniejszymi odtwarzaczami. Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie klawiatury z miejsca na miejsce. Docenią to przede wszystkim gracze turniejowi, którzy często zabierają własny sprzęt na imprezy LAN-owe. Podpórka pod nadgarstek zapewnia idealną stabilizację dłoni i wpływa na wygodę użytkowania podczas wielogodzinnych zmagań w sieci.

Tracer GAMEZONE Kaaos, dla lepszej stabilizacji, posiada antypoślizgowe nakładki, które trzymają produkt nieruchomo na dowolnej powierzchni biurka. Nóżki znajdujące się pod obudową pozwalają dostosować kąt pochylenia klawiszy. Dla fanów nocnego grania przewidziano podświetlenie klawiszy w trzech kolorach do wyboru z opcją regulacji intensywności oświetlenia. Klawiaturę wyposażono w blokadę klawisza Windows oraz zaawansowany system anti-ghosting, co znacząco wpływa na komfort rozgrywki. Kaaos łączy się z komputerem za pomocą półtorametrowego kabla w oplocie, zakończonego złączem USB.

Tracer GAMEZONE Fear

Tracer GAMEZONE Fear to mysz, która dzięki sensorowi optycznemu AVAGO 5050 oferuje wydajność w rozdzielczości nawet do 3200DPI z częstotliwością próbkowania do 1000Hz. Siedem w pełni programowalnych przycisków pozwoli uporządkować makra i spersonalizować najczęściej używane sekwencje w grze.

Fear to solidna konstrukcja oraz obudowa, stworzona z ogumowanego plastiku o matowym kolorze. Wykończenie pełni funkcję antypoślizgową i pomaga utrzymać dłoń na myszce niezależnie od tempa rozgrywki. Mysz Tracer GAMEZONE wyposażono w teflonowe ślizgacze, dzięki którym gryzoń błyskawicznie porusza się po dowolnej podkładce. Sprzęt można dowolnie dostosować do osobistych preferencji przy pomocy oprogramowania zapewnianego przez producenta. Fear posiada solidnie zabezpieczony kabel w oplocie o długości 1,7 metra oraz zabudowany wtyk USB.

Cena i dostępność

Klawiatura Tracer GAMEZONE Kaaos i mysz Tracer GAMEZONE Fear są dostępne w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 115 zł (Kaaos) lub od 63 zł (Fear).