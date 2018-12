Trust Gaming - nowy fotel, myszka i biurko do grania

Ffotel dla graczy z podnóżkiem - GXT 706 Rona jest wyposażony w innowacyjne rozwiązanie, rzadko stosowane w gamingowych fotelach. Wyposażono go w pięć podwójnych kółek, dzięki którym toczy się po niemal każdej powierzchni niezwykle swobodnie. Specjalna konstrukcja umożliwia nie tylko obracanie się o 360 stopni z ogromną łatwością, ale również dostosowanie ustawienie oparcia i podnóżka.

Świeżość nawet podczas najbardziej emocjonujących rozgrywek zapewni przepuszczający powietrze, siatkowany materiał na plecach i siedzisku. Dodatkowo to ostatnie wykonano z bardzo gęstej pianki, zapewniającej wygodę podczas wielogodzinnych partii. Fotel z łatwością można dostosować do potrzeb osoby o wzroście od 150 do 190 centymetrów. A ponieważ wyposażono go w podnośnik gazowy 4. klasy, to również łatwo dostosować wysokość siedziska do naszych wymagań.

Specjalna mata - Trust GXT 715 - ochroni podłoże, po którym gracze jeżdżą gamingowymi fotelami. Produkt jest łatwy w czyszczeniu, dzięki czemu nawet rozlane napoje go nie zabrudzą. Wykonano go z elastycznego, ale wytrzymałego materiału, a zatem sprawdzi się na miękkim oraz na twardym podłożu, nie zmieniając swojego położenia. Mata pozwala używać foteli na szczególnie śliskich powierzchniach, jednocześnie zabezpieczając je przed uszkodzeniami. GXT 715 Chair mat jest bardzo twarda i odporna, dzięki czemu każdy fotel - biurowy czy gamingowy - będzie się po niej toczył. Podkładka ma rozmiary 99 na 120 centymetrów.

Trust GXT 711 Dominus to biurko dla gracza. W stalowym obramowaniu umieszczono płytę MDF grubości 18 milimetrów, której powierzchnię wzmocniono wysokiej jakości poliuretanową pianką. Na tym podłożu każdy ruch myszki zostanie doskonale przeniesiony do gry. Specjalne wygięcia blatu oraz ergonomiczna budowa zapewniają idealne położenie dla rąk, nadgarstków i dłoni podczas nawet najdłuższych sesji w grach.

GXT 711 Dominus Gaming Desk ma długość 116 centymetrów - co oznacza, że z łatwością da się na nim ustawić dwa pokaźnych rozmiarów monitory. Biurko wyposażono ponadto w specjalny system do opanowania i ukrywania kabli oraz w opcjonalne uchwyty na kubek i zestaw słuchawkowy. Ponadto łatwo je rozłożyć, dzięki czemu w kilka chwil da się rozpocząć grę. Ergonomiczny projekt umożliwia dostosowanie wysokości do wymagań użytkownika. GXT 711 Dominus Gaming Desk waży 19 kilogramów, a jego wymiary wnoszą 750 x 1160 x 760 milimetrów.

Pierwsza w historii Trust Gaming wertykalna myszka opracowana z myślą o graczach. Wyposażone w sześć programowalnych przycisków GXT 144 Rexx zmniejszy obciążenia, jakimi poddawane są nadgarstek i ramię podczas wielogodzinnych gier. Perfekcyjny chwyt zapewnia komfortowo zaprojektowane miejsce na kciuk. Zmiana ułożenia ręki nie wpływa rzecz jasna na jakość rozgrywki! GXT 144 Rexx sprawia, że dłoń i cała ręka są naturalnie ułożone, dzięki czemu mięśnie nie będą tak napięte nawet w trakcie najdłuższych, najbardziej emocjonujących partii. Twórcy myszki wzięli pod uwagę nie tylko wygodę, ale również dokładność.

Dlatego wyposażono ją w precyzyjny czujnik optyczny o dokładności do 10 000 DPI oraz gwarantowaną prędkość maksymalną 20G (250 centymetrów). Dostępny software pozwala dostosować myszkę idealnie do potrzeb gracza - oprogramować przyciski, podświetlenie RGB oraz opracować makra. Dedykowany przycisk umożliwia szybką zmianę DPI, a dwa klawisze umieszczone pod kciukiem ułatwiają nawigowanie po internetowych stronach. Myszka działa od razu po podłączeniu do komputera 180-centymetrowego, plecionego kabla USB.

Trust GXT 121 Zeebo to ergonomiczna myszka z modyfikowalnym podświetleniem LED, wyposażona w siedem programowalnych i niezwykle responsywnych przycisków. Zaawansowany software dostosowany do tego modelu pozwala na przystosowanie myszki dokładnie do naszych potrzeb. Można dzięki niemu oprogramować przyciski, podświetlenie oraz opracować wyjątkowo przydatne makra. Myszka waży 118 gramów, jest wyposażona w 180-centymetrowy kabel USB. Optyczny czujnik działa w rozdzielczości od 1200 do 3200 DPI.