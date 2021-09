Tryb bezpieczny na Twitterze

Część użytkowników Twittera zaczyna sprawdzać działanie funkcji nazwanej „trybem bezpiecznym" (Safety mode) – poinformowano w firmowym blogu platformy.

Po włączeniu trybu bezpiecznego automatycznie blokowane są komunikaty osób wysyłających do użytkownika niechciane, szkodliwe lub obraźliwe wiadomości. Blokada trwa siedem dni i nie jest nakładana na osoby obserwowane przez właściciela konta uaktywniającego Safety mode (ani na konta często oglądane).

Osoby tymczasowo zablokowane nie mogą ponadto śledzić konta blokującego, widzieć jego tweetów ani wysyłać mu bezpośrednich wiadomości.

Now testing: Safety Mode to help reduce disruptive interactions on Twitter.



Automatically block accounts that add unwelcome replies, Quote Tweets, and mentions to your convos. If you're in the test, you can turn on Safety Mode in your "Privacy and safety" settings. https://t.co/n6zlO6fhK3