Trzy monitory naraz? Żaden problem

Każdy, kto choć raz pracował na więcej niż jednym monitorze naraz, wie, jak niezwykle wygodne jest to rozwiązanie. Splitter 87719 to propozycja dla osób, które na co dzień muszą mierzyć się z jeszcze większą ilością danych i nie chcą ciągle zmieniać okienek na pulpicie, by mieć do nich stały dostęp.