Trzy nowe projektory biznesowe BenQ

BenQ MX611, MW612 i MH606 to trzy nowe biznesowe projektory różniące się rzeczywistą (ang, native) rozdzielczością - odpowiednio XGA (1024x768),WXGA (1280x800) i FullHD (1920x1080). Pierwsze dwa modele jasność 4000 ANSI lumenów, trzeci - 3500 ANSI lumenów. Wyposażone są w lampę o żywotności do 15 000 godzin pracy w trybie Lamp Save.

Dwa gniazda HDMI

Projektory wyposażone są w dwa gniazda HDMI, co pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch źródeł sygnału i błyskawiczne ich przełączanie w trakcie prezentacji. Jedno z gniazd obsługuje standard MHL umożliwiający bezproblemowe podłączenie smartfonów i tabletów.

Bezprzewodowe wyświetlanie prezentacji (OPCJA)

Po podłączeniu opcjonalnego modułu bezprzewodowego BenQ QCast lub BenQ QCast Mirror do złącza HDMI 1.2 i zasilającego złącza USB-A (5V/1A), użytkownicy mogą niezwykle łatwo i płynnie wyświetlać prezentacje ze swoich urządzeń przenośnych z systemem iOS, Mac, Android i Windows.

Oszczędzanie energii i ekologia

W projektorach zastosowano rozwiązanie BenQ SmartEco - polegające na analizie wyświetlanego obrazu i bieżącej optymalizacji mocy lampy tak by uzyskać jak najlepszy obraz przy jak najmniejszym poborze prądu. Pozwala to nie tylko oszczędzać energię ale i wydłuża żywotność lampy do ok.10 000 godzin pracy. Nowy tryb Lamp Save umożliwia dalsze wydłużenie żywotności lampy do ok. 15 000 godzin.

Dodatkowe oszczędności energii pozwalają uzyskać tryby pracy Eco Blank Mode (szybkie wygaszanie ekranu by skupić uwagę audytorium na prowadzącym), No Source Detected Mode (projektor automatycznie przechodzi w tryb Eco Blank Mode jeśli przez trzy minuty nie wykrywa sygnału), tryb czuwania Standby Mode (zużycie energii poniżej 0,5 W) i Auto Power Off (automatyczne wyłączenie projektora po 20 min. braku aktywności). Każdą z tych funkcji można indywidualnie włączać lub wyłączać.