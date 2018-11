Tuner, który podpowie wynik meczu – Hama DIT2100MSBT

Wiele opcji połączenia, aby cieszyć się muzyką z całego świata

Tuner Hama DIT2100MSBT to prawdziwy kombajn do odtwarzania muzyki. Producent przewidział kilka opcji połączenia spełniających wymagania każdego użytkownika. Posiadając wzmacniacz i głośniki, możemy je połączyć z tunerem wykorzystując złącze RCA lub wejście cyfrowe przy pomocy optycznego lub koncentrycznego kabla. Dodatkowo, mamy możliwość podłączenia tunera do sieci Wi-Fi i odtwarzania muzyki, lub przesyłania jej do smartfona lub tabletu. Jeśli to jeszcze za mało, producent zastosował dodatkowe wejście AUX, które z kolei pozwala na podłączenie odtwarzacza mp3, smartfona i innych urządzeń, co stanowi niemal nieograniczony dostęp do muzyki. Ta z kolei to nieskończone źródło rozrywki, ponieważ radio internetowe umożliwia cieszenie się dźwiękami z całego świata - DIT20100MSBT to ponad 20000 stacji radiowych oraz 10000 podcastów. Wystarczy jedynie połączyć urządzenie z Internetem. Aby ułatwić wyszukiwanie stacji radiowych, możemy skorzystać z bezpłatnego portalu Frontier Silicon Web, który umożliwia swobodne filtrowanie po gatunku, kraju, języku czy popularności w celu odnalezienia muzyki dopasowanej do wymagań słuchacza. Jeśli to jeszcze za mało, producent zastosował możliwość sparowania ze Spotify Connect. Dzięki tej opcji tworzenie playlist i stały dostęp do własnej ulubionej muzyki z poziomu tunera jest możliwe na wyciągniecie dłoni.

Alexa i multiroom dla nowoczesnego, inteligentnego domu

Alexa, czyli asystent głosowy działający na licencji Amazon to opcja, którą może poszczycić się tuner DIT2100MSBT. Asystent słucha komend i reaguje na nie, wykonując zleconą czynność oraz odpowiadając na pytania. Dodatkowo, tuner wyposażony jest w funkcjonalność multiroom, który umożliwia połączenie w grupę kompatybilnych urządzeń znajdujących się w różnych pomieszczeniach i odtwarzanie na nich muzyki jednocześnie. Dzięki temu muzyka może rozbrzmiewać w całym domu, co świetnie spisuje się podczas imprez lub robienia porządków domowych. Nie bez znaczenia jest także wbudowana funkcja UNDOK, która zapewnia wygodne sterowanie radiem za pośrednictwem smartfona lub tableta. Z tą darmową aplikacją możemy kontrolować wszystkie ustawienia radia, zmieniać stacje, zarządzać ulubionymi lub tworzyć grupy multiroom. Natomiast sam odbiór radia może również odbyć się za pośrednictwem technologii DAB+, zapewniając tym samym czysty, bezszumowy dźwięk wolny od zakłóceń.

Produkt dostępny jest w cenie 799 zł, a więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.