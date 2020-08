Twitch Prime zmienia nazwę na Prime Gaming

Amazon zaznacza coraz mocniej swoją obecność na Twitchu.

Amazon chce, by użytkownicy już na pierwszy rzut oka wiedzieli, że to usługa przeznaczona dla graczy. Oferta wciąż będzie jednak wyglądać bardzo podobnie – w ramach subskrypcji otrzymamy miesięczną subskrypcję kanału na Twitchu, dodatkowe przedmioty oraz co najmniej pięć nowych gier co miesiąc.

Ujednolicenie marek

Firma kontynuuje ujednolicanie nazewnictwa, oferując także Prime Video oraz Prime Reading. Wkrótce dołączą do nich kolejne, podobnie nazwane narzędzia. To także sygnał od Amazona, że zamierza jeszcze bardziej zaangażować się w gry. Ciekawe, czy przy okazji przyspieszy produkcja tworzonego przez koncern MMO.

fot. Amazon