Twitter Fleets już dostępne

Tweet na chwilę

Twitter, idąc z duchem czasu, wprowadza własną wersję znanej z Facebooka czy Instagrama usługi Stories. Podobnie jak one, Fleets pozwala tworzyć na Twitterze własne relacje, które są widoczne przez 24 godziny od czasu ich publikacji. Będą one dostępne dla wszystkich użytkowników wchodzących na nasz profil, chyba że zmienimy to w ustawieniach prywatności.

Sprawdź, czy już masz

Działanie nowej funkcji jest podobne jak w przypadku innych mediów – pozwala ona na publikację zdjęć (lub tweetów), które możemy opatrzyć dodatkowymi podpisami albo emotikonkami. Na relację innej osoby możemy z kolei odpowiedzieć za pomocą wiadomości prywatnej. W zasadzie identyczny jest również interfejs. Fleets od kilku dni trafia do coraz szerszego grona użytkowników na całym świecie, również w Polsce.

Nie tylko relacje

To nie ostatnia nowość, jaką planuje wprowadzić w niedalekiej przyszłości Twitter. W tle trwają też nieco bardziej złożone prace nad Spaces, czyli nową funkcją pozwalającą prowadzić rozmowy audio. Mają one przy tym być moderowane, co pozwoli uniknąć nękania. Nie zapominajmy, że w serwisie udziela się dużo osób publicznych, które nie każdy darzy sympatią.

Twitter nie sprecyzował jednak, na czym owa moderacja ma polegać – wiemy jedynie, że premiera Spaces będzie bardziej rozłożona w czasie, niż Fleets. Do końca roku ma trafić do pierwszych użytkowników, a lista ta będzie stopniowo się powiększać.

fot. Twitter