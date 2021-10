Twitter zwiększa przychody ze sprzedaży

Reklama efektywnościowa i zmiana algorytmu

Wiąże się to z planami uruchomienia funkcji e-handlu w niedalekiej przyszłości oraz podwojeniem przychodów pochodzących ze sprzedaży do roku 2023. W zeszłym roku udział tego segmentu wynosił zaledwie 15% i był niezadowalający z punktu widzenia firmy.

Głównym rodzajem reklam w serwisach społecznościowych są reklamy gier mobilnych i innych aplikacji, które będzie można teraz pobierać bez opuszczania aplikacji Twittera.

Firma z San Francisco pracuje nad nowymi narzędziami, które pozwolą wyświetlać reklamy skierowane do użytkowników skłonnych dokonywać zakupy poprzez aplikację. Reklamy będą prezentowane jako pokaz slajdów i mają odsyłać do rożnych witryn; przełoży się to na zwiększenie klikalności materiałów reklamowych o 25%.

„Reklamy efektywnościowe to bardzo duża szansa, do tej pory niewykorzystana przez nas" – powiedziała Kamara Benjamin, menedżer produktu Twittera. „Ostatecznie doprowadzi to do tego, że ludzie będą instalować aplikacje, odwiedzać strony internetowe i znajdować produkty spełniające ich potrzeby".

Twitter przebudował także algorytm pokazując reklamy większej liczbie osób na samym początku kampanii marketingowych, co pozwala lepiej ocenić zainteresowanie użytkowników. Doprowadziło to do zwiększenia o 36% liczby banerów, które osiągnęły co najmniej pięć kliknięć w czasie obecności na serwisie.

fot. Pixabay