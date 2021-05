Tylko 4% użytkowników iOS-a 14.5 zgodziło się na śledzenie

Stanowcze NIE

Tuż po aktualizacji systemu iOS do wersji 14.5, pojawiły się obawy zarabiających na działalności reklamowej twórców aplikacji mobilnych. Wiązały się one z nową funkcją systemu, która umożliwia zablokowanie gromadzenia informacji o naszej aktywności. Dane o lokalizacji czy odwiedzanych stronach są dla firm takich jak Facebook istotne ze względu na algorytmy personalizacji reklam. Jak się okazuje, obawy gigantów były uzasadnione.

Statystyki zgromadzone przez firmę Flurry Analytics pokazują, że zaledwie 4% zamieszkujących USA właścicieli iPhone’ów po zainstalowaniu nowej wersji systemu wyraziło zgodę na dalsze śledzenie. Co ciekawe, Amerykanie obawiają się o swoją prywatność zdecydowanie bardziej od mieszkańców reszty świata – w skali globalnej badanie wykazało 12% akceptacji śledzenia. Są to statystyki dużo gorsze dla wydawców od wstępnych przypuszczeń, które zakładały, że zgodę powinno wyrazić ok. 20-40% użytkowników.

W opałach

Grupa badawcza w przypadku USA liczyła 2,5 miliona użytkowników, natomiast w skali całego świata przebadano 5,3 miliona ludzi. Niewykluczone więc, że rzeczywiste statystyki będą w większej skali nieco korzystniejsze dla reklamowych gigantów. Dla koncernów takich jak Facebook aktualizacja 14.5 i tak będzie jednak oznaczać potencjalną utratę dużej części dochodów z reklam.

Facebook już odpowiedział własnymi banerami, przekonującymi użytkowników, że zgoda na zbieranie danych zapewnia środki niezbędne do darmowego działania serwisu. Gigant sugeruje też, że duże zainteresowanie aktualizacją 14.5 może w końcu przyczynić się do zakończenia nieodpłatnego świadczenia usług. Jak widać, argumenty Facebooka nie trafiają na razie do użytkowników.

fot. Pixabay