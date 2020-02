Tysiące bezpańskich bitcoinów

Clifton Collins, 49-letni obywatel Irlandii, w latach 2011–2012 kupił 6000 bitcoinów za pieniądze, które zarobił na uprawie i sprzedaży marihuany. Cena jednej kryptomonety nie przekraczała wówczas sześciu dolarów, ale wraz z czasem rosła, aby osiągnąć obecnie 9700 dolarów. O zdarzeniu poinformował dziennik „The Irish Times".

Teoretycznie Collins powinien mieć majątek wart 58 milionów dolarów; nie ma go jednak, ponieważ w 2017 roku został aresztowany, a następnie skazany na pięć lat więzienia za sprzedaż substancji odurzających. Irlandzkie Biuro ds. Aktywów Kryminalnych (CAB, Criminal Assets Bureau) przejęło wówczas konta z kryptowalutą zgromadzoną w wyniku popełnienia przestępstwa. Okazuje się jednak, że te środki nie staną się własnością państwa – Collins stracił bowiem kody dostępu do portfeli, w których przechowywał bitcoiny.

Irlandczyk po nabyciu kryptowalut rozdzielił je między 12 kont, na których umieścił po 500 bitcoinów. Klucze niezbędne do posługiwania się cyfrowymi portfelami wydrukował na kartce A4; schował ją w aluminiowym pojemniku na wędkę, którą trzymał w wynajętym domu w Farnaught.

Kiedy Collins odsiadywał już wyrok, włamano się do wynajmowanego przez niego domu. Właściciel posesji zawiadomił policję. Po załatwieniu niezbędnych formalności prawnych resztki rzeczy, które jeszcze pozostały w splądrowanym domu (i które uznano za bezwartościowe) trafiły na wysypisko śmieci. Znalazł się wśród nich aluminiowy pojemnik po wędce zawierający kartkę z zapisanym kodami dostępu do kryptoportfeli. Jak mówią pracownicy wysypiska, trafiające na nie odpady są wysyłane do spalarni w Niemczech i Chinach.

Krótko mówiąc, w obiegu znajduje się obecnie 6000 bitcoinów, z których nikt nie może skorzystać. Odpowiadająca im suma ponad 50 milionów dolarów byłaby największym trofeum w historii irlandzkiego CAB.

Nie jest to pierwszy przypadek utraty dostępu do dużej sumy w cyfrowej walucie. W grudniu 2016 r. zmarł Gerald Cotten, właściciel kanadyjskiej giełdy kryptowalut, pozostawiając równowartość 190 milionów dolarów w portfelach, do których tylko on znał hasło.

