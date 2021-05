USB-C: nawet 240 watów

Bardziej zasilacz niż szyna danych

Organizacja USB Implementers Forum przedstawiła zmiany w standardzie USB-C. Z punktu widzenia użytkowników najważniejsze jest zwiększenie dopuszczalnego napięcia do poziomu 48 woltów. Oznacza to,że kabel USB-C zgodny ze specyfikacją w wersji 2.1 będzie w stanie dostarczyć moc 240 watów.

Wygląd bez zmian

Przewody USB były początkowo wykorzystywane w celu podłączania do komputera klawiatur, drukarek i myszy – służyły wówczas do przekazywania danych. Kiedy jednak upowszechniły się urządzenia przenośne, kable USB zaczęły spełniać kolejną funkcję: dostarczać energię niezbędną do naładowania akumulatorów.

Dotychczasowa specyfikacja USB-C 2.0 przewidywała, że przez kabel może przepływać prąd o natężeniu 5 amperów przy napięciu 20 woltów. W rezultacie maksymalna moc wynosi 100 watów (20 V × 5 A = 100 W). Zwiększenie napięcia do 48 woltów sprawia, że maksymalna moc rośnie do 240 watów. Wystarczy to już do zasilenia urządzeń takich jak laptopy gamingowe, drukarki albo monitory.

Nowy standard nosi nazwę Extended Power Range (EPR). Samo złącze wygląda jak dotychczas: urządzenia USB-C typu 2.1 da się podłączyć do portów USB-C typu 2.0 (i odwrotnie). USB Implementers Forum wymaga jednak, aby kable pozwalające dostarczać 240 watów nosiły specjalne oznaczenia.

fot. Pixabay