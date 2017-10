UV220 i UV320 - nowe pamięci flash od ADATA

Nowe pendrive'y to klasyczne modele w plastikowych obudowach, pozbawione zatyczki złącza i wyposażone w wysuwany wtyk USB. UV220 korzysta ze standardu USB 2.0, natomiast UV320 z nowszego USB 3.1. Nośniki występują w wersjach o pojemnościach od 8 do 128 GB.

Oba modele są kompatybilne z niemal wszystkim urządzeniami, wyposażonymi w port USB - komputerami, smartfonami, tabletami, telewizorami, konsolami do gier, ramkami fotograficznymi i odtwarzaczami muzyki.

Nośniki są niewielkie i lekkie - wymiary obudowy w obu przypadkach to zaledwie 55 x 19,5 x 10,2 mm, a waga to tylko 7,9 grama. Ich funkcjonalność dodatkowo poprawia uchwyt, który umożliwia przypięcie urządzenia np. do kluczy.

ADATA UV220 będzie dostępny w wersjach o pojemnościach 8/16/32/64 GB i obudowach w kolorach biało-szarym, czarno-niebieskim, granatowo-niebieskim oraz turkusowo-różowym. Natomiast ADATA UV320 będzie dostępny w wersjach o pojemnościach 16/32/64/128 GB i obudowach w kolorach czarno-niebieskiej oraz biało-zielonej. Nośniki zostaną objęte dożywotnią gwarancją producenta.