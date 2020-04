Ubierz się w technologię

Moda na zdrowie

Naukowcy prowadzący badania na amerykańskiej uczelni MIT pracują nad kolejnym elementem stroju, który może pomóc osobom chorym albo zagrożonym wystąpieniem u nich niektórych schorzeń. Czujniki elektroniczne, które stanowią podstawę konstrukcji przeznaczonych do noszenia (wearables) i odpowiedzialnych za monitorowanie stanu zdrowia, będą zaimplementowane w ubraniach codziennego użytku, takich jak koszulki.

Co to jest urządzenie wearable?

Akcesoria typu wearables to elementy ubioru, które oprócz bycia dodatkiem do stroju przynoszą pokaźną ilość informacji na temat zachowań, nawyków i stanu zdrowia osób, które ich używają. Najpopularniejszym tego rodzaju sprzętem są smartbandy oraz smartwatche, które monitorują cykl pracy serca, liczbę przebytych kilometrów i postawionych kroków, sugerują aktywności adekwatne do postury użytkownika oraz podają informacje o pulsie czy oddechu.

Segment urządzeń wearables jest cały czas badany. Opracowywane są też nowe elementy ubioru, które śledzą stan zdrowia użytkownika.

Czułe czujniki

Elektroniczne czujniki zintegrowane z elastycznymi materiałami, z których można produkować poszczególne części garderoby, będą wykorzystywane do monitorowania parametrów życiowych osoby noszącej ubranie z sensorami, m.in. temperatury jej ciała, częstości oddechów i tętna. To podstawowe informacje potrzebne do rozpoznania zmian w samopoczuciu i stanie zdrowia użytkownika.

Ubrania zintegrowane z czujnikami będzie można prać w pralce, a nawet odpowiednio dostosować do postury użytkownika.

Prawda i MIT

Grupa specjalistów pracujących nad ulepszeniem i wprowadzeniem do użytku sensorów w odzieży czujnikowej może doskonale uzupełniać pracę zespołów monitorujących stan zdrowia pacjentów, zarówno przebywających w szpitalu, jak i w domu. Jednak projektowana inteligentna odzież sprawdzi się także w przypadku intensywnie trenujących sportowców oraz w... kosmosie. Astronauci wyposażeni w sensory będą pod większą kontrolą naziemnych współpracowników.

Badacze z Instytutu Technologii w Massachusetts potwierdzają, że wkładki (sensory) nie będą wyczuwalne dla osoby noszącej wyposażoną w nie odzież, nie będą jej obciążać i w każdej chwili będzie można je po prostu wyjąć z zakładek tkaniny. Celem naukowców było zamknięcie czujników w codziennej odzieży zamiast produkcji kolejnego gadżetu w stylu bransoleta lub zegarek.

W konstrukcji sensora wykorzystano długie, elastyczne czujki zamknięte w żywicy epoksydowej, wplecione w zakładki w tkaninie, która jest mieszanką poliestru o właściwościach podobnych do koszulek termicznych. Tak utworzone paski sensora wchodzą w kontakt z ciałem użytkownika dzięki mikroskopijnym otworom znajdującym się w kanalikach w odzieży.

Prototypami przygotowanymi w MIT na potrzeby testów są paski z 30 czujnikami temperatury oraz miernikiem ruchu, oddechu i tętna. Tego typu konstrukcje mają przesyłać dane bezpośrednio do np. smartfona użytkownika lub do kliniki albo opiekuna pacjenta.

fot. Filip Mroz, MIT