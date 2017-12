Ubiquiti UniFi AC SHD - stały monitoring Wi-Fi

Punkt dostępowy Ubiquiti UniFi AC SHD wyposażony jest w technologię Wave 2 MU-MIMO. Pozwala ona na komunikację z wieloma klientami w tym samym czasie, znacznie zwiększając przepustowość oraz poziom obsługi. Maksymalną wydajność dla wielu użytkowników zapewni działanie w trybie 2.4 GHz oraz 5 GHz. Dzięki użyciu wielu anten i technologii beamforming uzyskuje się większą przepustowość i lepszy zasięg. Urządzenie oferuje 800 Mbps dla 2,4 GHz oraz 1733 Mbps dla 5 GHz. UAP-AC pozwala na podłączenie nawet 500 i więcej użytkowników. Posiada dwa porty Ethernet 10/100/1000. Można korzystać z niego zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynków.

Główną cechą Ubiquiti UniFi AC SHD jest wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Z airView oraz airTime użytkownicy mają dostęp do informacji o sieci w czasie rzeczywistym. Mogą więc analizować dostępne kanały bez wpływu na wydajność sieci.

Dzięki temu osoby korzystające z urządzenia nie odczują żadnych spadków wydajności. Za pomocą UniField IT możliwa jest kontrola sieci zarówno przez internet, jak i sieć lokalną. Pozwala to na pełną wiedzę o połączonych SSID, typach danych czy urządzeniach. Wszystko z poziomu aplikacji w czasie rzeczywistym. WIPS wykrywa i blokuje niepowołane próby połączenia do sieci. Dzięki temu dostępne kanały Wi-Fi są chronione przed zagrożeniami.

Sprzęt Ubiquiti oferowany jest przez firmę Senetic, która specjalizuje się w rozwiązaniach sieciowych i oprogramowaniu.

Porównanie z poprzednimi wersjami