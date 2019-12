Ujawniono nową lukę w procesorach Intela

To kolejna poważna luka wykryta w procesorach „Niebieskich". Nowa podatność została przez grupę naukowców nazwana Plundervolt – tak samo, jak nazywa się stojący za odkryciem zespół. Sprawę udokumentował na swojej stronie internetowej. Zbitka słowna nawiązuje do terminów plunder i undervolt, co oddaje charakter działania odkrytej podatności: kradzież danych w wyniku obniżenia napięcia.

Luka pozwala na uzyskanie dostępu do zaszyfrowanej systemem SGX pamięci poprzez manipulowanie napięciem procesora. Wystarczy je obniżyć do poziomu, który sprawia, że szyfrowanie przestaje działać prawidłowo. Wtedy haker może w prosty sposób przechwycić klucze szyfrujące.

Do obniżenia napięcia wymagany jest, co prawda, dostęp do roota (konta mającego pełną kontrolę nad danym systemem), jednak to można uzyskać nawet bez fizycznego dostępu do sprzętu – za pomocą odpowiedniego wirusa. Na atak narażeni są posiadacze procesorów z serii Core od 6. do 9. generacji oraz procesorów Xeon E3, E-2100 i E-2200.

Plundervolt nie jest nowym odkryciem. Stojący za nim naukowcy zauważyli podatność już pół roku temu, jednak ze względu na umowę poufności nie mogli podzielić się tym z opinią publiczną. Dopiero w tym tygodniu zademonstrowali na YouTubie nagranie przedstawiające krok po kroku mechanizm włamania. Ukrywanie związanych z nim szczegółów wynikało też z czasu potrzebnego na przygotowania łatki.

Swoje odkrycie badacze zgłosili producentowi, który przygotował dodatkowe zabezpieczenie w kodzie sterującym. Pozytywny jest brak sygnałów dotyczących wykorzystania tej podatności przez hakerów. Poprawka zostanie wprowadzona wraz z kolejnymi aktualizacjami BIOS-u.

