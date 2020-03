Ukazały się nowe, mobilne Ryzeny 4000

AMD nie ustaje w poszerzaniu swojej rodziny procesorów Ryzen 4000. Wczoraj odbyła się premiera nowych układów przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. CPU wykorzystują rdzenie Zen 2 i są produkowane w procesie technologicznym 7 nm. Przy okazji premiery producent podał ich pełną specyfikację.

Do sprzedaży trafiło łącznie 8 nowych procesorów: 5 z niskonapięciowej serii U (TPD na poziomie 15 W) oraz 3 z serii H (TPD wynoszące 45 W). Oferta jest dość zróżnicowana. Najmniej wydajny model z serii U ma 4 rdzenie i 4 wątki oraz 5 jednostek obliczeniowych, podczas gdy topowy – 8 rdzeni i 16 wątków oraz 8 jednostek obliczeniowych. Pełna specyfikacja jest widoczna u góry.

Seria H jest natomiast przeznaczona dla najbardziej wydajnych laptopów. AMD chwali się, że dzięki wykonaniu całego układu w architekturze 7 nm udało się osiągnąć dwukrotnie większą liczbę instrukcji w przeliczeniu na zużywaną energię.

Testy wydajności zaprezentowane przez AMD sugerują wyraźnie lepszą wydajność zarówno dla jednego, jak i kilku rdzeni niż w przypadku podobnych układów Intela. Do tego pracujących przy wyraźnie wyższym TDP. Na szczegółowe testy musimy jednak poczekać do czasu, aż w sprzedaży znajdą się bazujące na nowych Ryzenach laptopy – co przez obecną sytuację może się niestety opóźnić.

fot. AMD