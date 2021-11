Ulepszony Authenticator

Bezpieczniej i wygodniej

Microsoft umożliwi użytkownikom aplikacji służącej do uwierzytelniania 2FA (weryfikacji dwuetapowej) korzystać z nowych funkcji. Pozwolą one dodatkowo zabezpieczyć program i ułatwią stosowanie go w firmach.

Microsoft Authenticator jest narzędziem potwierdzającym tożsamość użytkownika bez użycia hasła do konta.

Alex Simons, wiceprezes ds. zarządzania programami w dziale Microsoft Identity Division, wymienił kilka nowych funkcji programu:

• możliwość zapobiegania przez administratorów przypadkowym zatwierdzeniom z dopasowaniem kodów z dodatkowym kontekstem (Podgląd Publiczny);

• możliwość konfigurowania zasad dostępu warunkowego bazujących na geolokalizacji;

• administratorzy będą mogli zachęcać użytkowników do konfigurowania Authenticatora w trakcie logowania się za pomocą funkcji Kampania rejestracyjna.

W witrynie Microsoftu można znaleźć opis konfiguracji programu jako domyślnej metody weryfikacji 2FA.

Koncern z Redmond ogłosił we wrześniu, że rozpoczął wprowadzanie obsługi logowania bez hasła dla wszystkich użytkowników kont Microsoftu.

Klienci korporacyjni firmy po raz pierwszy otrzymali możliwość logowania się bez hasła w marcu 2021 roku. Wtedy też koncern poinformował, że już ponad 150 mln użytkowników loguje się w ten sposób do kont Azure Active Directory i Microsoft.

fot. Pixabay