Ulepszony Predator Triton 500

Predator Triton 500 zyska świetną aktualizację. Zostanie wyposażony w procesor Intel Core Comet Lake-H i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX SUPER Max-Q 2070 lub 2080.

To oznacza, że laptop, który już teraz należy do najbardziej popularnych sprzętów do gier i zyskał wiele nagród na tym polu, będzie jeszcze lepszy. Nowe procesory zapewniają bowiem wyższą wydajność (pomimo 45 W TDP), a karty graficzne serii RTX SUPER charakteryzują się większą liczbą jednostek CUDA. Najmocniejszy RTX 2080 SUPER ma ich 3072, a 2070 SUPER – 2560.

Nowa odsłona Predatora Triton 500 to także smukłe ramki wokół ekranu i rekordowo szybki panel IPS 300 Hz z czasem reakcji wynoszącym 3 ms. A to w połączeniu z technologią Nvidia G-Sync i wysoką wydajnością umożliwia idealnie płynną rozgrywkę. Ekran gwarantuje rewelacyjne kąty widzenia oraz 100% pokrycia palety barw sRGB. Triton 500 korzysta z nowej karty sieciowej w standardzie Wi-Fi 6 – Killer AX1650.

Kolejną sporą zmianą jest przeprojektowany układ chłodzenia, którego wydajność jest wyższa o 33% w stosunku do modelu z ubiegłego roku. Wciąż jest to składający się z trzech wentylatorów AeroBlade 3D czwartej generacji, ale zmianie uległ rozkład rurek cieplnych.

Obudowa Tritona 500 jest w pełni aluminiowa, a całość konstrukcji waży 2,1 kg i ma 17,9 mm grubości. Do wyboru pozostały konfiguracje obejmujące do 32 GB pamięci RAM oraz parę dysków SSD 1 TB działających w RAID 0.

Predator Triton 500 z kartą graficzną RTX 2070 SUPER będzie dostępny w Polsce w cenie od 9499 zł, wersja z kartą RTX 2080 SUPER – w cenie od 11 499 zł. W sprzedaży pojawią się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2020 r.

fot. Acer