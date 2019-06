Ulltraszybkie ładowanie smartfonów 140W?

Wśród chińskich producentów telefonów trwa wyścig o to, kto zaoferuje szybsze ładowanie mobilnego urządzenia. Huawei ma ładowarki (i przede wszystkim smartfony, których baterie to wytrzymają) o mocy 40W, ale liderem w tej dziedzinie pozostaje Oppo i jego system SuperVOOC z 50W.

120W Super FlashCharge - bo taką nazwę ma nosić technologia Vivo - umożliwi naładowanie baterii 4000 mAh od 0 do 100 proc w 13 minut, a od 0 do 50 proc. w 5 minut. To prawdziwie rekordowy wynik. W przypadku SuperVOOC pełne ładowanie zajmuje około 40 minut.

Jeśli Vivo rzeczywiście posiada taką technologię, zaprezentuje ją podczas konferencji MWC 2019 w Szanghaju. Pytanie brzmi: czy ich Super FlashCharge można już implementować w smartfonach? Czy technologia ma wszystkie istotne certyfikaty techniczne?

Eksperci są zgodni, że na razie nie zobaczymy 140W w dostępnych na rynku telefonach.