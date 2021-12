Unia Europejska zabroni używania Pegasusa?

Ban dla szpiega

Do władz Unii Europejskiej skierowano list wzywający do wprowadzenia sankcji dla izraelskiego dostawcy oprogramowania szpiegowskiego NSO Group. Pod listem podpisało się 86 organizacji, w tym Access Now, Amnesty International i Digital Rights Foundation, które twierdzą, że programy rozpowszechniane przez NSO są używane przez rządy do działań skutkujących łamaniem praw człowieka.

Restrykcje, których domagają się podpisane pod listem organizacje, to zakaz sprzedaży, transferu, eksportu i importu produktów grupy NSO na terenie Unii Europejskiej. Według sygnatariuszy nałożenie sankcji unijnych jest możliwe, bo UE może blokować wszystkie podmioty, które „budzą poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnotowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym naruszają wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się lub ograniczają wolność opinii i wypowiedzi".

NSO Group twierdzi, że jej technologia jest sprzedawana rządom na całym świecie, aby mogły one skutecznie walczyć z terroryzmem i innymi poważnymi przestępstwami. Firma nie zgadza się z zarzutami kierowanymi wobec projektu Pegasus. Bada też każdą wiarygodną informację o niezgodnym z przeznaczeniem użyciu swojego oprogramowania.

