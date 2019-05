Urządzenia Razera w edycji Star Wars Stormtrooper

Linia produktów Razer Stormtrooper Edition:

Razer BlackWidow Lite (cicha klawiatura mechaniczna) - Stormtrooper Edition

€ 109.99

BlackWidow Lite wyposażono w gamingowe, mechaniczne przełączniki Razer Orange, o cichej charakterystyce pracy. Dzięki dołączonym podkładkom typu O-ring oraz indywidualnie podświetlanym (na biało) przyciskom, klawiaturę można dostosować do własnych preferencji. Górną pokrywę klawiatury w edycji Stormtrooper ozdobiono grafiką inspirowaną szturmowcami, zaś na klawiszu Esc umieszczono symbol Imperium. Całość uzupełnia biało-czarny kabel w oplocie.

Razer Atheris (myszka bezprzewodowa) - Stormtrooper Edition

€ 69.99

Razer Atheris to niewielka mysz bezprzewodowa, wyróżniająca się stabilnością sygnału oraz możliwością ciągłej pracy do 300 godzin za pośrednictwem łączności bezprzewodowej 2,4 GHz lub Bluetooth. Nowa edycja Stormtrooper to staranne połączenie kultowego hełmu szturmowca i ergonomicznego kształtu myszki Atheris.

Goliathus Extended (podkładka pod mysz) - Stormtrooper Edition

€ 39.99

Goliathus - najlepiej sprzedająca się miękka podkładka Razera dla graczy - zapewnia szybkość i precyzję dzięki gładkiemu i gęstemu splotowi włókien zoptymalizowanemu pod kątem wszystkich ustawień czułości i typów sensorów myszek. Przenośna podkładka została wyposażona także w antypoślizgowy gumowy spód. Na powierzchni edycji Stormtrooper znalazła się grafika przedstawiająca grupę szturmowców.

Dostępność

Nowa kolekcja Razer Stormtrooper Edition jest dostępna od 3 maja 2019 w sklepie producenta i u wybranych sprzedawców w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.