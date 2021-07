Usługa Zakładki Google zostanie wyłączona

Zapomniana funkcja

Zakładki Google (Google Bookmarks) to usługa, która pozwala zapisywać zakładki do stron internetowych na zewnętrznym serwerze i odwoływać się do nich z różnych komputerów oraz przeglądarek WWW. Użytkownik może wprowadzać nazwę zakładki, adresu URL, do którego ma prowadzić, etykietę i krótkie opisu. Co ciekawe, mimo iż Zakładki Google działają od aż 16 lat, niewiele osób wiedziało o tej funkcji, a jeszcze mniej aktywnie z niej korzystało. Z tego powodu po wejściu do Google Bookmarks wyświetlany jest obecnie komunikat o planowanym wyłączeniu narzędzia po 30 września 2021 r.

Zakładki Google nie są bezpośrednio związane z zakładkami w przeglądarce Chrome i innych browserach. Zakończenie świadczenia usługi nie będzie mieć więc żadnego wpływu na zapisane lokalnie zakładki.

Bez naruszenia map

Co ciekawe, jedną z usług Google'a powiązaną z sieciowymi zakładkami było zapisywanie lokacji na firmowych Mapach. Portal 9To5Google zadał koncernowi pytanie, czy wyłączenie usługi sprawi, że zapisane lokacje usługi mapowej przestaną działać. Odpowiedź okazała się przecząca – użytkownicy nie muszą martwić się o funkcjonalność map nawet mimo planowanej likwidacji Zakładek.

fot. Pixabay