Utah – filtry antypornograficzne w smartfonach i tabletach?

Jeszcze pięć stanów

We wtorek (23 marca) republikańskie władze Utah podpisały ustawę, która stanowi kolejny krok na drodze do tego, aby wszystkie telefony komórkowe i tablety sprzedawane w tym stanie automatycznie blokowały treści pornograficzne, podała agencja AP. Gubernator Spencer Cox stwierdził, że decyzja ta stanowi „ważny komunikat" dotyczący ograniczenia dzieciom dostępu do nieodpowiednich treści online. Przepis nie wejdzie w życie natomiast, jeśli pięć innych stanów nie uchwali podobnych zapisów, nawiasem mówiąc trudnych do wdrożenia.

"Za, a nawet przeciw"

Demokraci w owym posunięciu upatrują znaczącego naruszenia wolności słowa. Członkowie American Civil Liberties Union of Utah uważają, że ustawa nie jest konstytucyjna i będzie ona przedmiotem sporu w sądzie. Do wolnościowców dołączają inni krytycy nowego prawa, m.in. gwiazda filmów dla dorosłych Cherie DeVille, który wezwał gubernatora do zawetowania ustawy, ponieważ może ona naruszać prawa mieszkańców Stanów Zjednoczonych wynikające z 1. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zakazująca ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń.

Zwolennicy zapisu twierdzą natomiast, że że ustawa spełnia wymogi konstytucyjne, ponieważ dorośli mogą wyłączyć filtry oraz twierdzą, iż ograniczenie jest kluczowym elementem mającym na celu pomoc rodzicom wychowaniu dzieci – zwłaszcza, że mają one własne urządzenia elektroniczne.

Zgodnie z linią Kościoła

Walka z pornografią jest odwiecznym problemem w stanie Utah, którego ponad połowa mieszkańców jest Mormonami w większości należącymi do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wcześniej ustawodawcy nakładali obowiązek umieszczania etykiet ostrzegawczych na drukowanej i internetowej pornografii i uznali ten rodzaj treści za przejaw „kryzysu zdrowia publicznego".

fot. Diego Passadori – Unsplash