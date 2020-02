Uwaga na lukę w Androidzie

Luka nazwana roboczo BlueFrag, która pojawiła się w zabezpieczeniach Androida, pozwala na przesyłanie do urządzenia niechcianego oprogramowania. Malware można zainstalować na smartfonie za pomocą Bluetootha. Analitycy bezpieczeństwa z ERNW opisali problem jako poważny. Na reakcję ze strony specjalistów do ochrony systemu Android nie trzeba było długo czekać – pojawiła się łatka do zabezpieczeń uniemożliwiająca negatywne działania ewentualnych hakerów. Nie jest ona jednak dostępna dla wszystkich.

Aby dobrać się do smartfona obsługującego Android 8 Oreo i Android 9 Pie, atakujący nasze urządzenie musi znać jedynie adres Bluetooth MAC. Słodkie wersje systemu nie są więc zbyt bezpieczne i warto zastanowić się nad tym, aby nie nosić włączonego Bluetootha wtedy, kiedy nie jest to potrzebne, a także nie korzystać z niego w miejscach publicznych, gdzie możemy narazić się łatwiej na atak.

Poza tym warto, w miarę możliwości, zainstalować wypuszczoną na dniach łatkę zabezpieczeń. Niestety, nie wszystkie urządzenia są wspierane przez aktualizacje. Problem ten mają właśnie smartfony z Androidem 8, który w wielu przypadkach po prostu nie jest już aktualizowany. Urządzenia z tą wersją systemu są więc najbardziej narażone na atak przez BlueFrag.

fot. flag/Pixabay