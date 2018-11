VORDON 7'' Truck - nawigacja dla kierowców ciężarówek

VORDON 7'' Truck został skonstruowany z myślą o zastosowaniu w dużych pojazdach, narażonych na najróżniejsze trudy podróży. Wielki ekran LCD o przekątnej 7 cali zapewnia doskonała czytelność map nawet po zamontowaniu w kabinie ogromnego tira. Estetyczna, miła w dotyku obudowa nawigacji wykończona jest miękką gumą, dzięki czemu urządzenie idealnie wpasowuje się we wnętrze każdego samochodu i dzielnie zniesie wszystkie wstrząsy lub upadki.

W pamięci nawigacji VORDON 7'' Truck zainstalowany został zestaw szczegółowych map całej Europy z darmową, dożywotnią ich aktualizacją. Nie zabrakło także bazy stałych fotoradarów, dzięki której kierowca może jechać bezpieczniej, unikając przy tym mandatów.

Nawigacje do ciężarówek mają swoje wymagania, tak jak samochód osobowy różni się od tira. VORDON 7'' Truck wzbogacony został o funkcje niezbędne w największych nawet pojazdach: system kontroli dopuszczalnego nacisku na oś oraz kontrolę wysokości pojazdu. Jest to bardzo ważne podczas planowania trasy - znając parametry techniczne samochodu, nawigacja wybiera drogi, nad którymi przebiegają wiadukty i inne przeszkody tylko o określonej wysokości, a także mosty z odpowiednio dużymi limitami wagi. To gwarantuje, że pojazd nie utknie na trasie i nie doprowadzi do uszkodzeń.

Dzięki temu, że VORDON 7'' Truck jest w pełni odblokowany, bardziej zaawansowani użytkownicy mogą doinstalować inne systemu nawigacyjne, takie jak: AutoMapa, iGO czy TomTom.

Truckerzy docenią także złącze Bluetooth, które pozwala na wykorzystanie urządzenia jako zestawu głośnomówiącego. Wystarczy sparować telefon komórkowy z nawigacją, by odbierać, wywoływać i prowadzić rozmowy z jej poziomu, bez odrywania rąk od kierownicy. Jest to bezpieczne, wygodne i nie naraża kierowcy na mandat.

W długiej trasie podczas jazdy ciężarówką czas się dłuży, a wybawieniem może okazać się kolekcja ulubionych utworów. Wśród licznych opcji nawigacji VORDON 7'' Truck znajduje się także funkcja odtwarzania plików MP3 - z wewnętrznej pamięci lub karty microSD - a następnie emitowania ich za pomocą transmitera FM do samochodowego radia i głośników. Na postoju kierowca może także odpocząć, oglądając na ekranie nawigacji film.

Duże rozmiary samochodu wiążą się także ze szczególnym wyzwaniem podczas manewrów w ciasnych uliczkach, na zapleczach magazynów czy w trudnych warunkach pogodowych. Konstruktorzy nawigacji VORDON 7'' Truck pomyśleli o tym, dodając do urządzenia gniazdo AV-IN, pozwalające na podłączenie kamery cofania. Dzięki temu, gdy zostanie wybrany wsteczny bieg, kierowca może obserwować na dużym ekranie urządzenia, co znajduje się za jego pojazdem. Producent ma w ofercie kilka modeli kamer cofania - na przykład 8IRPL i 4SMDPL, czy CP-2IN1 z czujnikiem parkowania.

Nawigacja VORDON 7'' Truck kosztuje 429 zł.