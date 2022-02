VPN, czyli jak pozostać bezpiecznym w Sieci?

Internet jest siecią składającą się z wielu połączonych ze sobą komputerów. Dzięki tej zależności można błyskawicznie uzyskiwać wszelkie informacje, przesyłać korespondencję czy „na żywo" komunikować się z innymi użytkownikami. Jest to najszybsza droga komunikacyjna. Stworzona pierwotnie na potrzeby badawcze, szybko dotarła do całego społeczeństwa i stała się najpopularniejszym środkiem do porozumiewania się. W Polsce Internet dostępny jest od 20 grudnia 1991 roku i stał się codziennym narzędziem wspomagającym pracę, naukę, komunikację oraz rozrywkę. Jak jednak zachować większą prywatność w sieci? Podpowiadamy!

Jak działa Internet?

Internet działa na zasadzie łączenia się z konkretnym adresem strony, który otwiera się według protokołu internetowego. Większość adresów jest szyfrowana, co oznacza, że można bezpiecznie je włączać. Niestety dostępne są także takie, których otwarcie grozi zainfekowaniem systemów komputerowych wirusami, mogących zniszczyć lub przejąć dane umieszczone na dysku twardym komputerów. Z tego powodu komputery są wyposażane w programy antywirusowe, których zadaniem jest ich ochrona oraz niszczenie pojawiających się złośliwych programów wirusowych. Na różnych portalach internetowych dostępne są zarówno płatne, jak i darmowe programy antywirusowe. Można je również zakupić w profesjonalnych sklepach ze sprzętem komputerowym.

Bezpieczeństwo w Internecie

Internet to nie tylko miejsce rozrywki czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ale także przestrzeń do załatwiania spraw urzędowych, dokonywania przelewów bankowych czy przesyłania poufnych dokumentów. W trakcie tych operacji każde działanie pozostawia po sobie ślad, który może być przejęty przez niepowołane osoby i wykorzystany w złym celu.

Pomimo że sieć internetowa nie może być aktywna bez nadzoru moderatorów, administratorów, programistów oraz informatyków, to jednak nie są oni w stanie zapanować nad działaniami, które sami wykonujemy. Łącząc się ze stronami dajemy przyzwolenie na gromadzenie o nas danych. Te informacje przechowywane są w małych plikach, („ciasteczkach"), dzięki którym łatwiej i szybciej jest się połączyć z raz już odwiedzonym adresem. To właśnie te niezabezpieczone informacje mogą stać się łupem przestępców internetowych. W najlepszym wypadku będą przyczyną pojawiającego się na skrzynkach mailowych spamu, czyli niechcianych reklam, ofert oraz ankiet. Z tego powodu każdy komputer powinien być odpowiednio zaszyfrowany. Każda rejestracja użytkownika na bezpiecznym portalu musi być również chroniona hasłem. Wykonywane działania, szczególnie te o wysokiej randze ważności, warto prowadzić na stronach anonimowych lub zabezpieczonych usługą VPN, która zwiększa prywatność w sieci.

Czym jest VPN?

Jest to usługa pozwalająca na bezpieczne korzystanie ze stron internetowych. Ułatwia zachowanie prywatności i większego bezpieczeństwa podczas surfowania w sieci. Pobierz Surfshark VPN dla Linux, ukryj swój adres IP, lokalizację i historię przeglądanych stron oraz zwiększ bezpieczeństwo korzystania z poczty e-mail.

Do zadań VPN należą:

ochrona w czasie korzystania z dostępnych publicznych hotspotów Wi-Fi,

ukrycie adresu IP użytkownika przeglądającego strony internetowe,

zapewnienie użytkownikowi prywatność podczas używania Internetu,

umożliwienie ominięcia cenzury (przydatna funkcja podczas wyjazdu do państw, gdzie władze mogą cenzurować dostęp do pewnych treści).

VPN, czyli Virtual Private Network (Prywatna Sieć Wirtualna) jest siecią, którą identyfikuje się jako zaszyfrowaną sieć prywatną. Dzięki temu kamuflażowi programy szpiegujące praktycznie nie mają technicznej możliwości śledzenia oraz rejestracji ruchów w Internecie dokonywanych przez posiadacza tego rodzaju zabezpieczenia. To sprawia, że dane użytkownika nie są ani widoczne ani tym bardziej gromadzone. Można powiedzieć, że posiadając ochronę VPN (w pewnych sytuacjach) jest się w sieci niewidocznym.

W jaki sposób działa niezabezpieczone połączenie internetowe?

Pierwszą najbardziej istotną informacją, która pojawia się podczas przeglądania stron internetowych bądź przy wysyłaniu poczty, jest adres IP. Na jego podstawie można ustalić konkretny komputer. W razie nieposiadania VPN dostawca usług internetowych otrzymuje informację, gdzie trafiają dane użytkownika i jakich potrzebuje on informacji z odwiedzanej strony. W ten prosty sposób można monitorować, a także sprzedawać przejęte informacje oraz śledzić aktywność danego adresu w sieci.

Jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla użytkownika, gdyż jego dane stają się celem przetargu i handlu, co zostaje wykorzystywane do natrętnych i niechcianych ofert kupna czy uczestnictwa w podejrzanych przedsięwzięciach. Oblicza się, że corocznie ofiarą tych manipulacji padają miliony obywateli na całym świecie.

Bezpieczne połączenie internetowe zabezpieczone usługą VPN

W momencie łączenia się z konkretną stroną internetową, użytkownik posiadający VPN, jest niewidoczny dla programów śledzących i innych form przechwytywania danych. Działanie VPN można porównać do prywatnego tunelu prowadzącego od komputera (z którego wyszło zapytanie) do serwera, skąd chcemy pozyskać informacje. Dzięki zmianie adresu IP powstaje iluzja, polegająca na ukryciu właściwego urządzenia, a skierowaniu informacji o wysyłce na serwer.



Aby to działanie było wiarygodne, klient VPN oraz serwer docelowy muszą posiadać klucz do szyfrowania danych użytkownika. Za jego pomocą działanie użytkownika jest kodowane na etapie wychodzenia z komputera, a odszyfrowane już w prywatnym „tunelu". To działanie ma na celu ukrycie adresu IP.

Jakie są zalety korzystania z sieci VPN?

Usługa VPN jest również bardzo przydatna między innymi przy:

odblokowywaniu zablokowanych stron,

pobieraniu torrentów,

ukrywaniu historii przeglądania,

omijaniu cenzury w Internecie.

Obecnie usługa VPN jest najlepszym z dotychczas oferowanych systemów zabezpieczenia danych podczas działania w sieci. Warto pamiętać, że pomimo wysokiej technologii może być w pewnych okolicznościach niewystarczająca do pełnej anonimowości Niestety w Internecie nie dość, że nic nie ginie, to tak naprawdę mało co można skutecznie ukryć.

Z tego powodu zawsze staraj się zachować najdalej idące środki ostrożności przy przeglądaniu stron internetowych i zaopatrz się w usługę VPN, która zabezpieczy najważniejsze informacje i dane o podejmowanych działaniach. Chroń skutecznymi hasłami każdą rejestrację i nie używaj publicznych sieci Wi-Fi do wchodzenia na strony internetowe banku i nie dokonuj za ich pośrednictwem przelewów.