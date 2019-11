W Adobe wykryjesz przeróbki z Photoshopa

„About Face" to funkcja sprawdzająca, czy twarz pokazana na testowanym zdjęciu jest naturalna, czy może próbowano ją upiększyć za pomocą Photoshopa. Opcja ta powstała i zyskała popularność podczas konferencji MAX organizowanej przez Adobe.

Konferencja MAX umożliwia inżynierom eksperymentowanie z nowymi pomysłami. Jeśli efekt ich pracy okaże się interesujący i godny wdrożenia, jest dodawany do produktów Adobe. Funkcja „About Face" jest wynikiem tegorocznej konferencji.

Po podłączeniu obrazu algorytm przeanalizuje pokazaną na fotografii twarz i wskaże ewentualne ingerencje. Przedstawi wirtualną „mapę cieplną", która pozwoli zobaczyć zmienione obszary: rozciągnięte, upakowane lub interpolowane piksele.

Funkcja „About Face" pozwala nawet cofnąć zmiany i przywrócić obraz do pierwotnego stanu. Narzędzie to może okazać się w przyszłości przydatne także do wykrywania głębokich podróbek i fałszywych wiadomości.

fot. Shanon – Pixabay