W Indiach powstanie 60 superkomputerów

Ashutosh Sharma, Sekretarz Departamentu Nauki i Technologii Indii, ogłosił, że za kilka dni zaczną działać dwa kolejne superkomputery. Ich budowa jest częścią Narodowej Misji Superkomputerowej (NSM), zainicjowanej przez rząd Republiki Indii.

Pierwszy superkomputer zaprojektowany i zbudowany w ramach NSM pracuje już w Indyjskim Instytucie Technologicznym (Indian Institute of Technology), działającym przy Uniwersytecie Banaras Hindu w Waranasi.

System o nazwie Param Shivay wykorzystuje ponad dwadzieścia tysięcy rdzeni obliczeniowych (CPU i GPU) i osiąga szczytową moc obliczeniową 833 teraflopsów. Maszyna została skonstruowana przez Centrum Projektowania Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych (Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC). Instytucja ta jest zarządzana prze indyjskie władze, które przykładają dużą wagę do tego, aby planowana seria 60 superkomputerów powstała z wykorzystaniem krajowych systemów i technologii.

Narodową Misję Superkomputerową podzielono na trzy etapy, których zakończenie zaplanowano na rok 2022. W pierwszej, trwającej właśnie fazie, ma powstać sześć superkomputerów. W tej części prac komputery będą montowane w Indiach z podzespołów sprowadzonych spoza kraju.

Etap drugi rozpocznie się w przyszłym roku; po jego zakończeniu zostanie uruchomionych kolejnych dziesięć superkomputerów. Tym razem wszystkie moduły niezbędne do ich uruchomienia mają zostać zmontowane już w Indiach.

Po zakończeniu trzeciej fazy (w 2022 roku) kraj ma dysponować sześćdziesięcioma superkompuyterami najnowszej generacji. W ostatnim etapie NSM wszystkie części niezbędne do zbudowania maszyn mają być wytwarzane w kraju. Nie dotyczy to tylko procesorów (CPU i GPU), które nadal będą sprowadzane z zewnątrz. Pod nadzorem rządu prowadzony jest co prawda program budowy wydajnych procesorów (Shakti), ale układy te nie nadają się jeszcze do wykorzystania w systemach klasy superkomputeroowej.

Ashutosh Sharma powiedział, że cała Narodowa Misja Superkomputerowa pochłonie środki o wartości 633 milionów dolarów. Zbudowane maszyny utworzą krajową sieć, której moc obliczeniowa zostanie wykorzystana w dziedzinach takich jak inżynieria albo przewidywanie pogody. Pozwoli to np. usprawnić działanie centrów zarządzania w czasie często darzających się w Indiach klęsk żywiołowych.

Do korzystania z superkomputerów przygotowano ponad trzy tysiące osób. Są to specjaliści w dziedzinie chemii, fizyki, biologii i programowania.

