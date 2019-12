W poczcie Gmail łatwo zrobisz załącznik z e-maila

Nie trzeba już będzie przesyłać kilku kolejnych wiadomości e-mail, by dostarczyć je jednemu odbiorcy, bądź też zapisywać ich, by następnie wysłać jako załączniki. Teraz możliwe jest łatwe załączenie ich do tworzonej wiadomości bezpośrednio ze skrzynki pocztowej. Taką opcję wprowadza Google w poczcie Gmail dla pakietów G Suite.

Aby z wybranych e-maili zrobić załączniki w tworzonej wiadomości, wystarczy je zaznaczyć, przeciągnąć i upuścić w otwartym oknie szkicu. Można też zrobić to poprzez zaznaczenie e-maila i kliknięcie opcji „Prześlij jako załącznik".

Jak twierdzi Google, funkcja jest wdrażana stopniowo. Konkretny użytkownik dowie się o możliwości skorzystania z niej w swojej poczcie wtedy, gdy w menu poczty pojawi się opcja „Prześlij jako załącznik".

fot. 123RF