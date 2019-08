W podróż samolotem bez MacBooka Pro

Powodem decyzji podjętej przez Federal Aviation Administration (FAA – Federalny Urząd Lotnictwa) jest ryzyko przegrzania i wybuchu baterii. Dotyczy to 15-calowych MacBooków Pro z ekranem Retina, ale nie wszystkich – tylko modeli sprzedawanych od września 2015 do lutego 2017 roku. Apple te same komputery wycofał na początku tego roku z identycznego powodu. Firma proponuje bezpłatną wymianę baterii dla tych modeli (informacje znajdują się na stronach Apple'a).

Do zealeceń FAA zastosowały się linie lotnicze zarządzane przez Total Cargo Expertise, czyli Air Italy, Air Transat, Cook Airlines i TUI Group. Komputery, których dotyczy zakaz, nie mogą być przewożone ani na pokładzie samolotu, ani jako bagaż.

fot. Pixabay