WHO pracuje nad oficjalną aplikacją o koronawirusie

WHO podejmuje kolejne kroki w celu walki z dezinformacją, jaka szerzy się w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Organizacja działa już na TikToku i Facebooku, a teraz ogłosiła powstanie oficjalnej aplikacji WHO MyHealth dla iOS-a i Androida. Będzie można uzyskać do niej dostęp także z poziomu przeglądarki.

Program zostanie podzielony na kilka sekcji. Znajdziemy w nim przede wszystkim bazę oficjalnych danych o epidemii, takich jak mapa zarejestrowanych przypadków oraz związane z chorobą ogłoszenia i alerty. Użytkownik otrzyma także porady dotyczące profilaktyki i postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Planowane jest również zamieszczanie informacji dotyczących zasad postępowania podczas niezbędnych podróży.

Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała kwestia wersji językowych. Aplikacja pojawi się na iOS-ie i Androidzie już 30 marca br., tyle że we wczesnej wersji. Za jej stworzenie odpowiada grupa programistów działających w ramach wolontariatu nazwanego WHO Covid App Collective.

fot. WHO