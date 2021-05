Wartość bitcoina drastycznie zmalała

Kolejne tąpnięcia

19 maja miały miejsce najsilniejsze od dawna spadki wartości kryptowalut. Wartość bitcoina w bardzo krótkim czasie zmalała o blisko 10%, co wywołało panikę i napędziło dalsze spadki. W ciągu pół godziny jedna kryptomoneta straciła na wartości około 10 tysięcy dolarów. Taniały również pomniejsze aktywa. Eksperci mówią wprost o największym zachwianiu rynku od marca 2020 roku.

Mimo wszystko bitcoin i tak radzi sobie lepiej od pozostałych kryptowalut. Po okresie największego tąpnięcia jego cena stopniowo wzrosła do około 38 tysięcy dolarów. Co prawda to wciąż dużo poniżej rekordu, ale sytuacja powinna wkrótce się unormować.

Panika w Chinach

Do tak dużych wahań doprowadziło najprawdopodobniej oświadczenie Ludowego Banku Chin, który ogłosił, że kryptowaluty nie powinny być używane do dokonywania płatności, ponieważ nie są prawdziwymi pieniędzmi. Deklaracja ta przypomniała o zbliżających się nowych regulacjach prawnych, które mają zakazać posiadania komercyjnych kryptowalut mieszkańcom Chin. Co prawda nie wszyscy dostosują się do nowego prawa, ale w teorii znacząco zmniejszy ono popyt. To w efekcie wywołać może ogromny spadek ceny.

Tego typu sytuacje zdarzały się już w przeszłości, ale pęknięcie bańki oznaczało zwykle tylko czasową przerwę w tendencji wzrostowej. W najgorszym wypadku zbliża się po prostu okres, w którym kryptowaluty będzie opłacało się tanio kupić (ale niekoniecznie wypłacać), z myślą o zyskach w dłuższym czasie.

fot. Pixabay