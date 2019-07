Waze w służbie ruchu drogowego

Wypadek to dziwna rzecz – nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy, jak słusznie zauważył w jednej ze swoich książek A.A. Milne. W ruchu drogowym przewidywanie i przeciwdziałanie groźnym sytuacjom jest kluczowe dla uniknięcia tragedii. A kiedy już dojdzie do kraksy, każda minuta dzieląca poszkodowanych od przyjazdu służb ratunkowych jest sprawą życia i śmierci.

Obecnie programy zajmujące się analizą zagrożeń mają tendencję do ignorowania przesłanek o zdarzeniach, do których statystycznie dochodzi bardzo rzadko. Problematyczne jest też dostarczanie im na bieżąco informacji o ruchu drogowym

Z pomocą może przyjść Waze – analiza danych policyjnych przeprowadzona przez badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazała, że użytkownicy tej aplikacji przekazują informacje o wypadkach aż o niecałe 3 minuty wcześniej niż osoby kontaktujące się bezpośrednio ze służbami ratunkowymi. Na stojących w korku ten czas pewnie nie zrobi wrażenia, ale niektórym może on uratować życie. Na ostateczne rezultaty prac nad nowym systemem monitorowania zagrożeń na drodze, niestety, jeszcze trochę poczekamy.

