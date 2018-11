Wideorejestratory marki Prestigio dostępne w NTT System

Cube jest dostępny w wielu wersjach kolorystycznych. W zestawie znajduje się 3-metrowy kabel i szpatułka, przydatna podczas ukrywania kabla pod podsufitką auta. Sercem urządzenia jest sensor optyczny Sony IMX323 i sześciowarstwowa, szklana soczewka odporna na zarysowania. Układ pozwala na rejestrację obrazu w jakości Full HD 30 kl./sek. przy szerokim kącie nagrywania, który wynosi aż 140 stopni.

Sensor pozwala też na robienie zdjęć w rozdzielczości 2 MP. Filmy i obrazy zapisywane są na wymiennych kartach pamięci flash w formacie microSD, co gwarantuje odczytanie zapisanych plików nawet po wielu latach. RoadRunner Cube jest wyposażony w 1,5-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 320 na 240 pikseli.



Dla użytkowników, wymagających od kamery samochodowej najwyższej rozdzielczości przeznaczony jest Roadrunner 585 z 2-calowym, który rejestruje obraz w rozdzielczości aż 2560 na 1080 punktów i umożliwia wykonywanie zdjęć o gęstości 16 mpix.



W wersji DL urządzenie jest wyposażone w drugą kamerę przeznaczoną do rejestrowania obrazu za autem.

Wideorejestratory Prestigio objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta w trybie door to door.

Ceny detaliczne urządzeń wynoszą: Roadrunner 585 - 379 zł, 585 GPS - 439 zł, 527 - 289 zł, 527 DL - 329 zł oraz Cube - 259 zł.