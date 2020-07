Większość chce wrócić do pracy za biurkiem

Praca zdalna źródłem problemów

W badaniu Igloo Software wzięło udział ponad 2 tys. pracowników różnych organizacji oraz 5 tys. pracowników z poszczególnych sektorów przemysłu – od zatrudnionych na niższych stanowiskach po menedżerów i prezesów. Wykazało ono, że co 3. pracownik (33%) w ogóle nie pracował w domu, a prawie co 12. (8%) pracuje z domu na pełny etat.

Jednak większość badanych (82%) chce wrócić do pracy w firmie, ponieważ aż 79% pytanych miało trudności, których nie doświadczyły osoby pracujące stacjonarnie. Wśród problemów wskazywano brak informacji o zmianach polityki firmy, niemożność uczestniczenia w spotkaniach lub poczucie wykluczenia z dyskusji. Niektórzy pracownicy zgłaszali także trudności związane z brakiem dostępu do ważnych plików, osób lub grup z przyczyn technicznych.

Sfrustrowani pracownicy

Problemy wyniknęły z tego, że większość firm nie była przygotowana na zaistniałą sytuację, a wykorzystywane przez nie urządzenia nie były dostosowane do pracy online. To budziło frustrację pracowników i obniżyło ich motywację do sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych.

Firma Igloo Software sprawdziła również, jak pracownicy wykorzystują media społecznościowe. Okazało się, że prawie 8 na 10 ankietowanych rezygnowało z publikacji wpisów z obawy przed oceną kolegów z pracy.

fot. InstagramFotografin – Pixabay