Wielka Brytania opodatkuje firmy z USA

Już wkrótce giganci z USA, tacy jak Amazon, Google czy Facebook, zapłacą w Wielkiej Brytanii większe podatki. Tamtejszy rząd postanowił nie przejmować się presją wywieraną przez prezydenta Donalda Trumpa i od 1 kwietnia br. nałożyć na firmy technologiczne podatek cyfrowy. Będą one musiały zapłacić 2% od przychodów wyszukiwarek, serwisów społecznościowych oraz innych platform internetowych dostępnych w Wielkiej Brytanii.

Do wnoszenia opłat zobowiązane będą firmy o globalnych przychodach przekraczających 500 mln funtów, jeżeli co najmniej 25 mln funtów w tej puli pochodzi z Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że nowy podatek zasili budżet brytyjski w tym roku kwotą o wartości ok. 87 mln funtów.

Przyszłość podatku cyfrowego

Choć stawka nie jest wysoka, to nowe przepisy mogą mieć docelowo na gigantów dużo większy wpływ. Podatek w Wielkiej Brytanii jest bowiem zapowiedzią nadchodzących reform międzynarodowych przepisów podatkowych, co oznacza, że wkrótce tą drogą pójdą też kolejne państwa. W skali globalnej może to oznaczać dodatkowe 100 mld dolarów do dyspozycji rządów.

Przepisy regulujące podatek cyfrowy formalnie jeszcze nie istnieją, a uchwała Wielkiej Brytanii jest uznawana za rozwiązanie tymczasowe. Rząd poinformował, że nie udało się osiągnąć odpowiedniego porozumienia z OECD (Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), która pracuje nad uniwersalnymi regulacjami. Część krajów postanowiła wstrzymać się z podatkiem cyfrowym do czasu ich wypracowania. Francja i Hiszpania natomiast zdecydowały się na odroczenie pobierania tej daniny tylko do końca 2020 r.

Zemsta na USA?

Decyzja rządu brytyjskiego jest odbierana przez Stany Zjednoczone jako zemsta Brytyjczyków za obarczenie ich opłatami eksportowymi na samochody. Kością niezgody między Wielką Brytanią a USA jest też dopuszczenie przez Brytyjczyków stosowania sprzętu firmy Huawei w infrastrukturze sieci 5G, ale tylko w mniej istotnych jej obszarach. Państwo jednak ostatecznie nie chciało narażać operatorów na zbyt wysokie koszty przebudowy całej infrastruktury.

Uchwała podjęta w Wielkiej Brytanii uderza w gigantów technologicznych, czego dowodem jest oświadczenie grupy lobbingowej ITI, której członkami są Amazon, Apple, eBay, Google, Facebook Snap oraz Twitter. Firmy te wyrażają rozczarowanie z powodu podjętej decyzji i proszą rząd o ponowne jej przemyślenie. Wygląda jednak na to, że firmy te będą zmuszone do podporządkowania się nowym regulacjom.

